Desde el América se pronunciaron sobre la inesperada salida de Adrián Ramos: ¿qué fue lo que pasó?

La salida de Adrián Ramos del América de Cali dejó sorprendidos tanto a varios de los hinchas del cuadro 'escarlata', como ajenos al club. Luego de decir adiós, el presidente de la 'mechita' , Mauricio Romero Sellarés, pudo aclarar un poco el panorama respecto a lo que rodea todo el tema de la salida de 'Adriancho' del equipo.

En primera instancia, aseguró que el delantero ya había tomado esta decisión hace ya un tiempo, pues presentó una carta en donde dejaba claro que no quería renovar con la institución hace un mes. "Adrián Ramos nos presentó la carta de no renovación hace un mes y quedamos de hablar la semana pasada. Ahí me manifestó que no quería seguir, lo tratamos de convencer, de persuadirlo, pero que la decisión era esa", sostuvo el presidente en declaraciones para 'Zona Libre de Humo'.

Por otro lado, aseguró estar perplejo por la cantidad de 'rumores' que se crearon alrededor de la salida del oriundo de Santander de Quilichao , pues, en las redes sociales se dijo de todo sobre los posibles escenarios por los que Adrián habría tomado la decisión de irse del América de Cali. "Estoy sorprendido de la cantidad de cosas que se han dicho sobre el anuncio de Ramos en los medios. Él se fue porque quiso. Don Tulio (Gómez) (máximo accionista del América), lo había manifestado. Él se podía quedar hasta donde quisiera", sostuvo.

Adrián Ramos, delantero del América de Cali. Dimayor

Sin embargo, dejó en claro que el atacante no tuvo ningún problema con el cuerpo técnico en cabeza del entrenador Lucas González, en cambio, aseguró que siempre hubo una buena relación entre ambas partes. "Adrián tampoco se va por Lucas. Él siempre manifestó que tenía un gusto por el DT. Adrián se va por una decisión propia, no tuvo ningún problema con absolutamente nadie y por eso nos sorprende tanto que estén inventado tantos casos falsos acerca de su salida", agregó.

También se refirió a como fue la despedida de 'Adriancho' resaltando su caballerosidad y respeto para darle el adiós final a todos los dirigentes de la institución. "Adrián nos llamó a cada uno y él sabe lo importante que es para nosotros y para el club. Tiene mucho para entregarle a esta institución".

Finalmente, no quiso dejar entregarse a la tristeza de perder a un jugador de la talla de Adrián Ramos y aseguró que desde ya están buscando un reemplazo para dicha posición. "Ya estamos trabajando en el tema de su remplazo desde hace un tiempo, pero remplazar a Adrián no es fácil. Sabemos la importancia que tiene. Tenemos que pensar en el equipo y lo que sea mejor. Necesitamos hacer un equipo competitivo para las dos competencias que tenemos, la exigencia va a ser alta. Estamos buscando entre dos y tres delanteros para el equipo 2024, ya venimos muy adelantados en algunos temas y esperamos hacerlo oficial muy pronto", terminó por decir el presidente del América de Cali, Mauricio Romero.