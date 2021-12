¡Nuevos retos! Entre lágrimas, Omar Albornoz se despidió del Deportes Tolima

Omar Albornoz no va más con el Deportes Tolima y tendrá nuevos retos para el 2022. Eso sí, para el futbolista no fue más que decir adiós.

“Parte un canterano de nuestra institución. Gracias Omar por esas sentidas palabras, para nosotros también eres un tolimense más. ¡Muchos éxitos en tu futuro!”, escribió el club ‘pijao’ en sus redes sociales.

Albornoz, por su parte, en un emotivo video publicado por el Tolima, dijo que: “Pueblo tolimense, desde la sede del Tolima con muchos sentimientos encontrados, triste la verdad, son muchas cosas que pasaron en este club, me considero un tolimense más, le cogí un gran amor a todos, no me despido con un adiós, sino con un hasta pronto, me encantaría luego volver. Esta ciudad me dejó es mi hija Martina, bastante felices por haber compartido con cada uno, darle gracias a toda la afición por todo su apoyo”.

Además, el atacante cartagenero, con lagrimas en sus ojos, finalizó diciendo que “son cosas que pasan en el fútbol, es difícil esta parte, nunca lo pensé, pero me voy por la puerta grande, agradecido y feliz”.

Todo apunta que Omar Albornoz será nuevo futbolista del Junior de Barranquilla, equipo que se ha reforzado ya con Fernando Uribe y Daniel Giraldo, y estarían a horas de oficializar la vuelta de Miguel Ángel Borja.

