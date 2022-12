“Nunca preocupamos a Millonarios”, dijo Hernán Torres tras derrota en Bogotá

El equipo vallecaucano dejó una pobre imagen en el partido en el que cayó 3-0 frente a los azules. Muchos errores y vacíos de funcionamiento tuvo el América.

Hernán Torres se mostró desconcertado por la mala presentación de los escarlatas en el estadio El Campín, de donde se fueron perdedores el sábado en la noche.

Y así lo exteriorizó en la rueda de prensa posterior al duelo frente a los ‘embajadores’. Así manifestó: “En el primer gol dejamos muy libre a Riascos, dimos espacios, no pudimos controlar los contragolpes, no trabajamos bien, no reaccionamos bien y hay que entrar a corregir”.

Torres siguió con su discurso: “No tuvimos la intensidad, no estuvimos finos para pasar, jugamos a la ‘matazón’, al vértigo, al choque no causamos daño, perdíamos mucho la pelota. No preocupamos a Millonarios”.

América jugará el próximo 19 de marzo frente al Cali, en el tradicional clásico del Valle de Cauca, en la fecha 10 de la Liga Águila I-2017. Los rojos acumulan 12 puntos de 27 posibles y son parcialmente octavos en la tabla.