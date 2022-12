“Nunca vi que Ovelar y Teófilo no se hablaran”: Julio Comesaña

El extécnico del Junior manifestó además que necesita “pruebas contundentes” para saber bien el verdadero problema entre el delantero colombiano con el paraguayo.

Lo que parecía ser el semestre del Atlético Junior con la contratación de figuras como Yimmy Chará y Teófilo Gutiérrez, resultó ser al final uno de los años más traumáticos para el conjunto de Barranquilla.

Más allá de la obtención de la Copa Águila, a Junior se le quemó el pan en la puerta del horno al quedar eliminado en la Suramericana y la Liga Águila. Sin embargo, las noticias alrededor del cuadro ‘tiburón’, giraron en torno a lo extra futbolístico.

Tras la eliminación en cuartos de final a mano de América de Cali, explotó la interna y los rumores que se venían manejando en la institución del Atlántico. A la salida como entrenador de Julio Comesaña, se sumó la del delantero Roberto Ovelar, quien a través de un comunicado dio a conocer detalles de conflicto con Teófilo Gutiérrez. El cual presuntamente le había mandado un mensaje a la esposa del jugador paraguayo.

A esto hay que añadirle las declaraciones de la esposa del mediocampista James Sánchez, quien afirmó que tuvo relaciones sexuales con el delantero de la Selección Colombia, quien supuestamente la chantajeó con publicar unas fotos intimas de ella.

Tras conocerse todo esto, el saliente técnico ‘tiburón’ manifestó este martes que se reunió con Ovelar tras saber la problemática con Teofilo. “Lo abordé en la concentración porque a mí me llegó (el tema) por otro lado y me llamó la atención que no me lo vino a contar a mí. Me dijo lo mismo que expresó en el comunicado”, señaló Comesaña al diario ‘El Heraldo’.

“El tema de Ovelar y ‘Teo’ se fue limando. No vi que Ovelar y ‘Teo’ no se pasaran la pelota. Nunca vi distanciamiento, no vi que no se hablaran. Se hablaban en la concentración y convivimos aquí todo el tiempo”, sostuvo.

Para el entrenador uruguayo estos problemas no tuvieron que ver con las eliminaciones del Junior. Si fuera por eso hubiéramos perdido desde antes porque ese tema viene hace rato, no perdimos por eso. Las cosas se hablaron”.

“Cada quién tiene derecho a pensar lo que quiera, pero yo no voy a sentenciar a nadie, no voy a decir que Ovelar dice mentiras, ni voy a decir nada de Teófilo o Sánchez. Yo creo que se han dado muchas más vueltas en la cabeza que en la realidad, me parece a mí”, finalizó Comesaña.