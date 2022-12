Obligado a ganar, Millonarios inicia la fecha 14 de la Liga Águila-I recibiendo al Pasto

La Equidad frente a Leones, a las 4 de la tarde; y Boyacá Chicó contra Alianza Petrolera, a las 6 de la tarde; serán los otros dos duelos de este martes, en el balompié nacional.

Sin margen de error, Millonarios recibirá este martes (8:00 p.m.) a Deportivo Pasto con la ilusión de sumar de a tres y así meterse de una vez por todas en el grupo de los ocho primeros con el objetivo de revalidar el título conseguido el torneo pasado.

Publicidad

Mientras que en los otros dos duelos, La Equidad, que recibe a Leones y Alianza Petrolera, que visita a Chicó, también se aferran a las matemáticas y están obligados a ganar si no quieren despedirse de la pelea de la clasificación.

Vea acá: Yimmi Chará tras el despido de Alexis Mendoza: “El grupo está sorprendido e incómodo”

La jornada continuará el miércoles y el jueves, con el duelo entre Junior y Santa Fe como el más destacado.

Mientras que Huila vs. Jaguares, Medellín vs. América y Cali vs. Nacional, serán aplazados por participación de algunos de ellos en la Copa Suramericana.

Publicidad

Vea la tabla de posiciones y el fixture de la fecha 14:

Publicidad









Para descargar la aplicación Gol Caracol Resultados haga click acá:

Publicidad

Android: Google play

IOS: APP Store