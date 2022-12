Ocho equipos se juegan todo en la última fecha para clasificar a los cuartos de final de la Liga

Cali, Patriotas, Once Caldas, Junior, Millonarios, Jaguares, La Equidad y Rionegro Águilas buscarán quedarse con los cuatro cupos que restan. Estos son los resultados que necesitan.

Este domingo 6 de mayo se jugará la fecha 19 de la Liga Águila 2018-I, la última de la fase del ‘todos contra todos’, y ocho equipos pelearán por los cuatro cupos que restan para conformar el grupo de finalistas.

Los clasificados, hasta el momento, son los cuatro primeros del torneo: Atlético Nacional, líder con 38 puntos, Independiente Medellín (35), Deportes Tolima (32) y Atlético Huila (30).

Deportivo Cali, Patriotas, Once Caldas y Junior dependen de sí mismos para estar en los cuartos de final del torneo, mientras que Millonarios, Jaguares, La Equidad y Rionegro Águilas deben ganar y esperar otros resultados.

Deportivo Cali

Cali es quinto con 28 puntos y visita al Deportivo Pasto. El cuadro ‘azucarero’ se clasifica con una victoria.

Si empata

-Debe esperar que Patriotas, Once Caldas y Junior no ganen y que Millonarios no derrote en el clásico a Santa Fe por ocho goles o más.

Si pierde

-No le sirve que Patriotas empate ni que Once Caldas, Junior y Millonarios ganen.

Patriotas

Patriotas es sexto con 28 puntos y recibe al Deportes Tolima. El equipo boyacense necesita un triunfo en casa para clasificar.

Si empata

-Debe esperar que Once Caldas y Junior no ganen o empaten y que Millonarios no se quede con el clásico frente a Santa Fe.

-Tampoco le sirve que Millonarios gane, Jaguares gane por más de seis goles y Once Caldas empate

Si pierde

-Le sirve que Once Caldas pierda y Millonarios no derrote a Santa Fe.

Once Caldas

Once Caldas es séptimo con 27 puntos y visita en Barrancabermeja (Santander) a Alianza Petrolera. Una victoria lo clasifica sin importar lo que pase en otros compromisos. Pero…

Si empata

-Necesita que Patriotas pierda y que Junior no derrote a Jaguares.

Si pierde

-Deberá hacerle fuerza a Santa Fe en el clásico para que derrote a Millonarios y que La Equidad no gane.

Junior

Junior es octavo con 27 puntos y viaja a Montería para enfrentar a Jaguares, que también está en la pelea por entrar. Un triunfo lo deposita en los cuartos de final.

Si empata

-Debe esperar que Once Caldas o Patriotas pierdan sus respectivos encuentros.

Si pierde

-Con una derrota, el único escenario que le sirve es que Once Caldas pierda por dos goles más de diferencia y que Millonarios y La Equidad no ganen sus compromisos.

Millonarios

Millonarios es noveno con 26 puntos y se enfrentará nada menos que con Independiente Santa Fe. El cuadro ‘embajador’ debe ganar, aunque con un empate también cuenta con una posibilidad.

Si gana

-Que pierdan Patriotas o Cali, o que Junior y Once Caldas no ganen.

Si empata

-Necesita que Once Caldas pierda por dos o más goles y que La Equidad no derrote al América.

Jaguares

Jaguares es décimo con 25 puntos y recibe al Junior de Barranquilla. Al equipo ‘felino’ solo le sirve ganar, un empate o una derrota lo dejarán por fuera. Sin embargo, un triunfo le servirá siempre que se den cualquiera de estos dos resultados.

-Necesita que Once Caldas pierda o que Millonarios no derrote a Independiente Santa Fe en el clásico.

La Equidad

La Equidad ocupa la casilla 11 con 24 puntos y visita al América de Cali en el estadio Pascual Guerrero. El cuadro ‘asegurador’ debe ganar, no le sirve otro resultado. Pero al igual que Jaguares, necesita que se den dos resultados para meterse.

-Que pierda Once Caldas y que Millonarios no se quede con el clásico.

Rionegro Águilas

Rionegro Águilas está en la posición 12 con 24 puntos, pero con una diferencia de goles (-4) que no le favorece en su intención de clasificar.

Es el que más difícil la tiene, pues debe ganar por varios goles y esperar estos resultados.

-Que Alianza Petrolera derrote a Once Caldas por una buena cantidad de goles, y que no ganen Millonarios y La Equidad.

