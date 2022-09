Octavio Zambrano: “Medellín puede tener este clásico para ganar, sacar fuerzas y recomponer”

Medellín tiene la consigan de ganarle a Nacional, este domingo, en el clásico antioqueño válido por la fecha 10 de la liga del fútbol colombiano, ya que está cerca de completar casi cuatro años sin vencer a los ‘verdolagas’.

Por eso, en GolCaracol.com hablamos con el técnico ecuatoriano Octavio Zambrano, quien estuvo en la línea en el más reciente triunfo del ‘poderoso’ sobre el cuadro verde, que fue el 6 de octubre de 2018. En aquella ocasión fue 2-1 a favor del ‘rojo de la montaña’.

El estratega se refirió al ambiente que se vive en el clásico antioqueño, a lo que fue vencer a Nacional, y respaldó a David González, a quien dirigió y ahora espera que tenga éxito como timonel.

¿Qué recuerdos le dejaron los clásicos antioqueños que vivió?

“No he perdido un clásico, eso para empezar. Tengo memorias extraordinarias, uno o dos más los empates. Tengo memorias que van por lo emotivo, por lo que representa vivirlo en esa hermosa ciudad. Debo decirlo, siempre jugamos el clásico y fue una fiesta del fútbol en paz, los fanáticos de Nacional y el DIM se llevaron muy bien familias de los dos equipos juntos, era un día lindo desde lo social. La ciudad estaba encendida de buena manera. También tengo momentos interesantes, indelebles, que nunca van a dejar mi mente, que son recuerdos de lo que sucedió en la cancha”.

Desde su salida el DIM no ganan un clásico, ¿qué le dice eso a usted?

“Medellín no juega una final desde que estuve allá, y un clásico tampoco, son hechos factuales, no porque quiera hacerme más que alguien, o engrandecerme, no se trata de eso, pero es la realidad. Cada vez que enfrentamos a Nacional era un momento de suprema concentración, porque se juega el campeonato y se juega el clásico, así es la realidad. Allá no se puede pensar en perder un clásico”.

¿Cómo son los días previas a esos clásicos paisas?

“Uno sabe porque el lunes, ya suponiendo que el clásico es el fin de semana, uno empieza a vivir un ambiente diferente, es difícil decir qué es exactamente, nosotros lo preparamos para jugar el equipo con la misma vehemencia, competitividad que debe tener como profesional. Pero sinceramente le digo que cuando se aproxima un clásico todo cambia, las vibraciones en el vestuario, lo que se siente pre entrenamiento, durante el entreno y todo lo demás que es relacionado con el partido. Todo toma otras características”.

¿No importa cómo vayan en la tabla de posiciones?

“Totalmente, el clásico es tan importante que uno puede estar liderando la tabla y si pierde el clásico, ya no es lo mismo el lunes y el café del otro día (risas), o como uno mira la vida, el firmamento. Como tal cual uno puede estar en una situación difícil y ganar un clásico puede ser realmente el momento de inflexión para renovar energías, llenarte con ese optimismo y salir a ganar más partidos”.

Usted dirigió a David González, ¿lo veía como técnico luego del retiro?

“Él y yo tuvimos algunas conversaciones sobre el fútbol, porque uno como técnico le toca hablar con los jugadores referentes y él es un ídolo del equipo y en esas charlas hablábamos de fútbol, de muchas cosas como nutrición, esquemas de juego, de muchas. Yo preveía que él iba a optar ir por esta carrera, no sabia si sería como preparador de arqueros, pero no hubiese descartado si me dijera que quería ser técnico. Él se preparó, viene de la idea de que la academia le puede dar mucho a él en términos de preparación para asumir un reto como estar al frente del DIM. David está pasando por lo que pasamos todos los técnicos en nuestras carreras y tiene que sacar fuerzas de flaqueza. Por eso, como le dije antes, puede usar este partido para que sea el punto de reenganchar a los jugadores, hinchada y todo lo que esta alrededor de este equipo”.