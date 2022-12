Octavio Zambrano, tras la derrota de Medellín: "Hoy jugamos para ganar, no vinimos a escondernos"

El estratega del 'poderoso' habló tras la caída de sus dirigidos, por 3-2, contra Millonarios en el estadio El Campín. Destacó la actitud de sus pupilos.

Tranquilo. Así se mostró Octavio Zambrano luego de la derrota de Independiente Medellín contra Millonarios por la fecha 12 de la Liga Águila 2019-I . El entrenador dio sus impresiones y se mostró conforme por el juego mostrado, pese a la derrota.

"Hoy jugamos para ganar, no vinimos a escondernos, ni a esperar qué proponía el rival, sino que vinimos a proponer. Pienso que pudimos haber sacado algo más. No sucedió, pero no fue por falta de deseo, ni vehemencia, ni calidad de nuestros jugadores", dijo el DT defendiendo el desempeño de sus dirigidos.

Asimismo destacó la labor del portero Wuilker Faríñez, quien salvó más de una ocasión clara para el 'DIM'. "Nos encontrarmos con un gran arquero. Hay que darle crédito. El otro equipo también juega. Millonarios es un un gran equipo y Faríñez es un gran portero y el profesor Pinto es un gran técnico", dijo.

Por último habló del partido extra que tuvo que afrontar Independiente Medellín esta semana frente a Cúcuta Deportivo, en condición de visitante, y que hizo que el 'poderoso' tuviera que desplazarse más kilómetros, lo que pudo haber sido un factor de desgaste.

"No me preocupa nada, porque el fútbol es así. De este viaje que tuvimos, el partido de Cúcuta fue insertado en el último momento. De ese partido, creo que en circunstancias normales habríamos ganado los tres puntos", cerró el entrenador.

