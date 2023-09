Omar Bertel: "Ya llevo muchos partidos con Millonarios, pero quiero seguir creciendo"

Millonarios logró una increíble victoria por 2-1 sobre el Atlético Huila en el estadio El Campín al minuto 90+9, y tras los épicos tres puntos obtenidos, el 'embajador' llegó a 19 unidades en la Liga II-2023. Este viernes, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', Omar Bertel, lateral izquierdo del azul bogotano, compartió sus impresiones sobre el duelo frente a los 'opitas'.

El emocionante encuentro, que tuvo lugar el jueves por la noche, se convirtió en un tema candente en el mundo del fútbol colombiano por el tiempo agregado en el compromiso. Bertel compartió su perspectiva de esto y de cómo Millonarios logró mantenerse firme en busca de la victoria.

"Nosotros teníamos la fe de que en algún momento iba a llegar el gol, y yo creo que, en esa última jugada, tomé una buena decisión. Levanté la cara y vi que en el área estaba Llinás, la levanté (la pelota) y bueno, gracias a Dios terminó en gol y, como saben, los partidos se acaban hasta que el árbitro pita. Ya sabía que era la última jugada, creo que iban ya como treinta segundos más del tiempo reglamentario, pero bueno. Creo que hasta que pite el juez pite o no, y dije: 'no, yo voy a tirar el balón al área a ver que puede pasar', y nos encontramos con gol".

Otras declaraciones de Omar Bertel:

*Sobre la reacción de El Campín

"Sí claro, esa es la hinchada que siempre está alentando hasta el último minuto y darles esa satisfacción al último minuto, creo que eso fue una locura para todos ellos".

*Los goles decisivos de Andrés Llinás

"Hasta el momento, los goles que ha hecho han sido importantes. Lo que les digo, el gol en la final, el que hizo para pasar a la final; son goles que han sido muy importantes y, bueno, gracias a Dios que le ha tocado a él".

*La polémica del gol

"Con los del equipo del Huila no pasó nada, nosotros entramos al camerino, celebramos el triunfo porque nos volvió a meter en los ocho y ya. En ningún momento nos tropezamos con ninguno de los jugadores".

*Su crecimiento con Alberto Gamero

"El proceso que he llevado con el 'profe' Gamero me ha enseñado mucho, he adquirido mucha experiencia, me he venido tomando la confianza, ya llevo muchos partidos con Millonarios, pero quiero seguir creciendo, todavía hay muchos objetivos por delante y hasta ahora se están haciendo las cosas bien, sobre todo para el equipo."

La importancia del 'profe' Gamero en Millonarios

"El 'profe' siempre ha sido un gran técnico, siempre busca cosas nuevas para enseñarnos a nosotros y creo que cada día lo que hay que corregir, lo corrige, y eso nos ha enseñado a cada uno. Siempre está pendiente de todo lo que pasa, está viendo videos, buscando cosas nuevas a ver qué se puede mejorar para sacar el equipo adelante".

*La Selección Colombia...

"Para todos los jugadores es un sueño el poder estar en la Selección Colombia, yo creo que estoy trabajando para que ojalá algún día se me pueda cumplir el sueño".