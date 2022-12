Omar Duarte: “Se están dando las cosas, queremos ahora pelear por el campeonato”

El baluarte ofensivo del Atlético Huila comandó a su conjunto hasta las instancias semifinales de la Liga Águila I 2018 y ahora va por más. Este martes, a las 7:45 p.m., enfrentará con su equipo a Atlético Nacional.

Omar Duarte, nacido en Cúcuta, en Norte de Santander, se convirtió en uno de los referentes del sorprendente Atlético Huila, que este martes se enfrentará en El Campín con Nacional, en el partido de ida de las semifinales de la Liga Águila I-2018.

Publicidad

Lea acá: Atlético Huila definió sus viajeros para recibir a Nacional, en El Campín

Pese a sus 22 años, el atacante tomó las banderas, aprovechó su oportunidad en el conjunto huilense y con 8 goles en el torneo es el delantero principal del equipo que dirige el argentino Óscar Craviotto.

Duarte, quien pasó sin éxito por el Envigado, se nota motivado al máximo por la buena campaña en este semestre y siempre los destinatarios de sus positivas actuaciones son sus familiares, que siempre han estando ahí en las buenas y en las malas.

“El apoyo de mi familia siempre ha estado ahí, me dan aliento. Mi mamá siempre me ha dado mucha fuerza, no dejo de hablar con ella, sigue ahí brindándome ese ánimo que me motiva a trabajar cada día más”, indicó Ómar en charla con GolCaracol.com.

Publicidad

Lea acá: La historia secreta de Cristiano Ronaldo: sus inicios en el Sporting de Portugal

“Tengo 22 años, salir de su casa para ir a cumplir sus sueños y dejar su familia ahí, es complicado, pero bueno es lo que uno quiere. Gracias a Dios se están dando las cosas y sí, la verdad he madurado mucho estando por fuera, he aprendido muchas cosas, va uno conociendo cada día a más personas y lo que a uno le gusta, lo del fútbol, además, se va agarrando más experiencia”, agregó el atacante.

Publicidad

Pero esos sacrificios no han sido en vano, ya que Huila pasó de ser convidado de piedra, a protagonista de un torneo en el que se encuentra cara a cara con equipo de gran presupuesto y nómina pomposa como lo es Nacional.

“Ahora mismo estoy cumpliendo uno de los objetivos que me tracé al principio del semestre y es estar en las finales (Liga Águila), pelear el campeonato para jugar torneos internacionales como Libertadores o Suramericana, eso sería muy lindo. Todo es complicado, más no imposible”, comentó el capitán de los ‘opitas’.

En la presente Liga, a Omar Duarte le han sucedido “cosas bonitas”, como él mismo las califica, como cuando marcó tripleta frente a La Equidad, el pasado 4 de marzo.

“Eso fue algo positivo para uno como delantero, llevarse el balón para la casa, que te lo firmen los compañeros y el cuerpo técnico. Pero tengo que seguir trabajando mucho más para seguir logrando más logros”, finalizó Duarte.

Publicidad

Para descargar la aplicación Gol Caracol Resultados haga click acá:

Android: Google play

Publicidad