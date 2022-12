Ómar Pérez: "En algún momento Nacional me quiso y me pagaba diez más que Santa Fe"

El volante argentino atendió una entrevista a través de Instagram Live, en la que reveló un momento en el que los 'verdolagas' lo tentaron para que fuera a dicho club.

Ómar Sebastián Pérez ocupa estos días de la cuarentena a estar con su familia y a la par, a realizar la recolección de alimentos para ayudar a personas de clases menos favorecidas, a causa de la llegada del coronavirus, junto a los padres de OP10.

En la noche del martes, el argentino atendió una entrevista con Edgar Ibarra, hincha de Santa Fe, y allí dejó una afirmación que no pasó desapercibida.

"Lo de Nacional y el interés por mi fue verdad. A mí, me llamó el presidente. Me pagaban diez veces más de lo que estaba cobrando en ese entonces en Santa Fe. Era importante para mi familia, para el futuro de mis hijos. Pero finalmente no se dio", aseguró Pérez, quien se radicó en Bogotá.

El 'Pelado' ya puso a andar su proyecto deportivo con niños y jóvenes talentos y tiene la idea de comenzar a ayudar a abrir puertas a nivel internacional. En una charla con GolCaracol.com, hace unos meses, aseguró que quiere llegar a ser técnico de Santa Fe.