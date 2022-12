Ómar Pérez: "En el título con Junior de 2004, un compañero destapó un whisky en una tanqueta"

El volante argentino recordó en una charla, en Instagram, con Martín Arzuaga los momentos posteriores a salir campeón con los barranquilleros, al superar a Nacional en Medellín.

En la noche del viernes pasado, Martín Arzuaga y el argentino Ómar Pérez cumplieron con la cita en Instagram Live para hablar del Atlético Junior, en el que compartieron y en el que lograron quedar en la historia del equipo 'tiburón'.

Publicidad

¡Qué recuerdos! La Europa League rememoró dos golazos de Falcao con Atlético de Madrid

Y además de las risas, no faltaron las historias detrás de tamaño logro. Así lo contó 'El Pelado' Pérez, quien relato que "unos cuatro días antes de la final en Medellín le dije a un compañero que se quería salir a beber. Sin embargo, me dijo que él se aguantaba pero si yo, si quedamos campeones, me tomaba un trago con él".

Pérez siguió con el cuento y agregó que "al final quedamos campeones, nos metieron como a 50 en una tanqueta, íbamos apretados todos y este personaje se me acercó y me dijo con la botella de whisky en la mano: 'ahora sí, te tenés que tomar uno conmigo".

Arzuaga recordó el buen grupo que armaron en ese entonces y el entendimiento que tuvieron para alzar el trofeo en Torneo Clausura de 2004.

Publicidad

¡Qué lujo, ‘Toro’! Duván Zapata llegó por todo lo alto a los entrenamientos del Atalanta

"En ese Junior pasamos momentos muy agradables. Ese recibimiento fue espectacular. Cuando llegamos a Barranquilla nos demoramos como tres horas para llegar desde el aeropuerto a la ciudad, cuando ese trayecto se hacía en 45 minutos", cerró Pérez.

Publicidad

Esa final comenzó con un 3-0 de Junior sobre Nacional y en la vuelta los verdes ganaron 5-2. Ya en la tanda de penaltis, los barranquilleros se alzaron con el título tras imponerse 5-4.