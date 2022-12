Omar Pérez, previo a su partido de despedida: "Solo quiero disfrutar este 'último tango'"

En la historia de Independiente Santa Fe , quedará por siempre grabado el nombre Omar Sebastián Pérez . El argentino enamoró a la hinchada 'cardenal' con sus tiros libres, sus asistencias y sus goles, durante los 10 años (2009-2019) que vistió la camiseta del equipo capitalino. 'Chipakero', cómo se le conoce, tendrá su despedida en lo que fue denominado como el 'último tango' y este lunes dio detalles del evento en rueda de prensa.

Tal cómo lo había anunciado hace un par de semanas, el próximo sábado 10 de diciembre, en el estadio El Campín, el exjugador jugará su último encuentro en el marco de su retiro definitivo de las canchas.

En esta ocasión, compareció antes los medios de comunicación y conto incidencias sobre este homenaje. El primero en tomar la palabra fue Gonzalo Villalón, organizador del evento, quien reveló lo siguiente: "Hoy nos confirmo uno de los jugadores aunque hay muchos que son sorpresa. Estarán presentes 30 jugadores muy conocidos por toda la hinchada del fútbol. El encuentro tendrá tres tiempos de 30 minutos y en el último de ellos será el homenaje".

De hecho el empresario recalcó que muchos de las figuras que asistirán ya han dado sus respectivos saludos en las redes sociales. "Por ende, será una fiesta muy bonita que que empezará a las 7:00 p.m. y que se caracterizará por ser muy sencilla, muy cálido, contará con muchos amigos e ídolos".

Sobre los nombres de los protagonistas que asistirán el mismo Pérez lamentó la ausencia de algunos: "La liga de Argentina está en etapa de pretemporada, por lo tanto Jonathan Gómez no puede asistir. Los muchachos de Boca Juniors, Frank Fabra y Sebastián Villa estaban dentro de los invitados y me habían confirmado, pero infortunadamente empiezan un proceso nuevo y no van a poder estar".

A pesar de eso, confirmó la presencia de: Giovanni Hernández, Macnelly Torres, Vanessa Córdoba, Ricardo Centurión Sergio Otálvaro, Juan Daniel Roa, Yulián Anchico, 'Rufay' Zapata y Luis Carlos Arias.

En medio de las declaraciones, se dio un momento emotivo en el que 'Chipakero' no pudo contener las lágrimas: "Son tantas emociones encontradas las que llevamos desde hace 3 meses y estamos a nada del partido. Yo lo único que quiero es vivir este 'último tango' con la gente.....(Rompió en llanto) Ojalá todo se de para que mi mamá esté sentada ahí en la grada, y nada, a disfrutar".

Por último, el '10' fue consultado sobre su deseo de sentarse alguna vez en el banquillo del 'cardenal': "Hace dos meses me entregaron el título de DT y aspiro hacer la Licencia Pro lo más pronto posible, que sea en Santa Santa Fe, eso depende. Mi sueño es seguir y que el día de mañana pueda dirigir".