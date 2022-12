Ómar Pérez: "Vengo a entregar todo, a dejar el alma y ojalá me pueda retirar con un título”

Tras varias idas y vueltas, Santa Fe presentó este viernes como refuerzo al mediocampista argentino, quien regresa al club después de un corto paso por Patriotas, de Boyacá.

Pérez, de 37 años, firmó por un año con el conjunto ‘cardenal’, equipo con el que ha hecho historia tras conseguir nueve títulos, algo que resaltó en la concurrida presentación el presidente Juan Andrés Carreño.

En el acto, estuvieron presentes un buen número de hinchas 'cardenales' e integrantes del equipo Sub-12, que acabó de salir campeón de su categoría en el torneo de la Liga de Bogotá.

GolCaracol.com estuvo en la rueda de prensa que organizó el club para darle la bienvenida a uno de los máximos ídolos y referentes de Santa Fe.

Estas fueron las diez frases del ‘10’ en su regreso.

1. “Físicamente me siento bien, mentalmente, mejor. Fue un año de mucho sacrificio. A mí me tocó viajar todos los días de Bogotá a Tunja. Lo hice con amor y pasión por el fútbol. Jamás pensé que esto iba a pasar otra vez. Estoy feliz de volver a mi casa”.

2. "Vengo a aportar lo que sé, que es tratar de jugar al fútbol. Siempre voy a estar dispuesto a ayudar al equipo desde donde me toque”.

3. “Ojalá que tanto con el viejo Rufay -viejo de cariño porque es mi amigo- como con tanta gente que lleva tiempo en el club, volvamos a tener esa condición que teníamos de local y visitante: ganar y jugar bien. Que Santa Fe vuelva a ser lo que siempre fue, que pelee títulos todas las temporadas”.

4. “Me habían cerrado la puerta, pero dejaron la ventana abierta. Por ahí me metí y ojalá el año que viene disfrutemos de un título que nos lleve a un torneo internacional”

5. “El 'Chamo' (Seijas) es un gran amigo. Tanto él, como Roa, hace mucho están en el club. Cuando nos enfrentamos en Tunja, la sensación fue muy grande. Volver a encontrarme con ellos va ser muy lindo. Y juro por Dios que quiero esto empiece ahora, la ansiedad me está matando”.

6. “Uno no puede dejar de nombrar a Yulián (Anchico), a (Sergio) Otálvaro, a muchos de que los que se fueron, que le han dejado mucho al club. Tengo memorias muy lindas. A lo largo de nueve años se ha vuelto muy común ganar títulos. Todo fue en base a un gran grupo de compañeros”.

7. “Hay de todo. Hay gente que respeto en el periodismo, pero hay gente que opina lo que quiere. Estoy dispuesto a dar una entrevista, siempre que digan lo que es. Al que se quiera acercar, ahí voy a estar”.

8. “Hubo varios equipos que me gustaron. Me gustaba como jugaba el equipo en la Copa de 2009. El de Gustavo Costas en la primera etapa jugaba muy buen fútbol. Y en parte con Arturo Boyacá, que le gustaba el buen juego”.

9. “Debemos dar lo máximo. Creo que en los últimos partidos, Santa Fe ha jugado bien fútbol. Vengo a aportar, a dar lo mío, si cada uno da lo máximo, podemos volver a esa etapa tan linda”.

10. “A los hinchas les digo que no vengo a vender otra cosa. Vengo a entregar todo lo que tengo, voy a dejar alma y vida cada que vez que me toque estar con tal de verlos felices. Ojalá me pueda retirar con un título”.

