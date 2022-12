“Omar Pérez ya tenía armada mi salida con los jefes de la barra y gente del club”: Pelusso

El técnico campeón de la Copa Suramericana en 2015, volvió a referirse a su salida del conjunto ‘cardenal’. “Cuando un ídolo está a punto de retirarse de un club, es uno de los peores problemas para un técnico”, afirmó el uruguayo.

Gerardo Pelusso es quizás uno de los entrenadores más importantes de la historia de Independiente Santa Fe tras haber comandado al equipo que se coronó campeón en 2015 de la Suramericana.

Sin embargo, su salida de la institución ‘cardenal’ se dio de una forma inesperada. Meses después del triunfo más importante en la historia de Santa Fe, y a pocas horas de un clásico frente a Millonarios, el técnico uruguayo renunció por diferencias con Omar Pérez, ídolo albirrojo.

“El problema con Omar Pérez fue porque él no me perdono nunca que no haya jugado la final de la Suramericana. Venía de una operación, estaba en el plantel, pero no estaba para disputar un partido”, afirmó Pelusso al programa uruguayo ‘Hacha y Tiza’.

De hecho, el entrenador fue más allá y añadió que Pérez “se fue (renunció) por las redes sociales. Él ya tenía armada la trama con los jefes de la barra y gente de adentro del club. Hicieron una manifestación pidiendo mi salida. El jugador debía ir a la concentración, pero se fue para su casa. Ahí llamé al presidente y le dije que no dirigía más”, sentenció.

Pelusso afirmó que no es la primera vez que se le presenta un enfrentamiento con el referente de un club. Sin embargo, aseguró que este problema con Pérez nunca lo había vivido antes en su carrera.

“Es uno de los peores problemas para un técnico. Hay dos maneras de solucionarlo: hacerse amigo del ídolo y ponerlo o que no juegue más. Y yo toda mi vida me he manejado pensando en el bien del equipo. Si no está para jugar no lo pongo. Me he equivocado. En algunos casos el ídolo aceptó esto y en otros no. Pero Omar Pérez cree que puede con todo y enfrentarlo me costó el puesto en Santa Fe”, sentenció el uruguayo.

Ve acá el momento en el que habla sobre su salida de Santa Fe:

#hachazo: ¿qué problema tuvo Pelusso con Omar Pérez durante su paso por @SantaFe? Mirá... pic.twitter.com/CR4HNlbWVM — Hacha y Tiza (@hachaytizatf) November 21, 2017