Once Caldas empezó a presentar sus caras nuevas para la temporada 2024 ¡Refuerzos por todo lado!

Con la mente puesta en lo que será el próximo año, Once Caldas ya inició su renovación total, anunciando en las últimas horas las nuevas caras del equipo. Y es que, con la intención de obtener resultados inmediatos en el 2024, el cuadro de Manizales también confirmó fichajes para el cuerpo técnico. ¡Barrido total!

Después de un año en el que Once Caldas no clasificó en ninguno de los dos torneos a los cuadrangulares finales, además de quedar eliminado de la Copa Colombia, el conjunto blanco no se hace esperar y desde ya empezó a armar la ’banda’ del 2024.

Por otra parte, es importante aclarar que el equipo manizaleño queda comprometido con el tema del descenso el siguiente año, misma razón por la que será importante sumar de a tres desde el inicio de la competencia, siendo esto uno de los ‘dolores’ de cabeza para el ‘blanco blanco’.

Estas son las nuevas caras del Once Caldas para el 2024:

James Aguirre

Como primer punto a reforzar, el cuadro caldense le apuntó a un guardameta de experiencia, recorrido y buen presente para custodiar el arco desde el próximo año. A eso la incorporación del exBucaramanga, quien ya fue oficializado por el club.

“Once Caldas S.A. informa que se llegó a un acuerdo con el arquero James José Aguirre Hernández para convertirse en nuevo jugador del equipo blanco. Una vez superados los exámenes médicos y físicos, el deportista de 31 años se unirá a la nómina del equipo para afrontar las competencias del 2024”, citó un comunicado oficial que el ‘blanco blanco’ emitió a través de sus redes sociales.

Néstor Mario Marín Marulanda

Pensando también en ese puesto del arco, Once Caldas anunció un fichaje de ‘lujo’ para liderar justamente esta posición, desde el cuerpo técnico. El nombre en mención es Néstor Mario Marín Marulanda, quien llego al equipo de Manizales como preparador de arqueros y una amplia experiencia, de la cual destaca Selección Colombia.

Once Caldas S.A. informa que Néstor Mario Marín Marulanda se vincula al cuerpo técnico como nuevo entrenador de arqueros. En su trayectoria como profesional se destaca su paso por la Selección Colombia, la Selección de México, Independiente Santa Fe, Atlético Huila, Patriotas y Once Caldas, donde logró los títulos de Liga en 2003 y 2010, además de la Copa Libertadores en 2004”, indicó el comunicado del cuadro blanco.

Juan Mauricio Roldán Saldarriaga

Dentro de los otros anuncios que el equipo hizo, también destaca la del nuevo preparador físico, pensando en mejorar y optimizar el rendimiento de todos y cada uno de los jugadores que conformen la plantilla, de cara a los retos que depara el 2024.

“Juan Mauricio Roldán Saldarriaga llega a la institución para convertirse en el nuevo preparador físico del equipo manizaleño. En su trayectoria profesional se destaca su paso por la Selección absoluta de Honduras y los procesos de selecciones juveniles de Colombia. A nivel de clubes ha trabajado en equipos como Equidad, Independiente Medellín, Leones F.C. y Atlético Junior”, fueron las palabras con las que Once Caldas le dio la bienvenida a su nuevo refuerzo.

Daniel Quiñones

El reconocido lateral del cuadro ‘escarlata’, por marcarle de mitad de cancha a Millonarios en este 2023, ahora tomará viaje rumbo a Manizales y se pondrá el uniforme blanco para el 2024.

Como una de las apuestas polifuncionales del Once Caldas, teniendo en cuenta que el vallecaucano juega de lateral, pivote y hasta mediocentro, el ‘ratón’ Quiñones se suma a este proyecto deportivo, liderado por Hernán Darío Herrera.