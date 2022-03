Once Caldas, entre innovar y la sana competencia: las claves de su buen arranque en la Liga I-2022

Luego de 10 fechas disputadas de la Liga I-2022 del fútbol colombiano, ya comienzan a sacarse algunas conclusiones, como el sorpresivo Envigado, que es quinto en la tabla de posiciones; la constancia de Millonarios, líder en solitario; y una nueva buena campaña de Deportes Tolima. Sin embargo, hay uno que llama la atención y tiene a Once Caldas como protagonista.

Si bien puede parecer pronto, no se descarta que pueda ser el 'regreso de un grande', campeón de Copa Libertadores, en 2004. Hasta el momento, los números del 'blanco blanco' son cuatro victorias, misma cantidad de empates y tan solo una derrota, lo cual le permite ubicarse en el grupo de los ocho, peleando en la parte alta y sumando un total de 16 puntos.

Y esto vale la pena resaltarlo, ya que el equipo de Manizales ha sufrido en la parte económica, en los últimos años, y, por ende, en materia de resultados, que no le ha permitido figurar. De hecho, su última campaña para resaltar la firmó en el segundo semestre de 2018, siendo segundo en el 'todos contra todos' y avanzando a playoffs, donde perdió en 'cuartos'.

Desde entonces fue décimo en la Liga I-2019 y II-2019; finalizó 11 en el campeonato del 2020; 15 en la Liga I-2021; y en la posición 17 en la Liga II-2021. Asimismo, la última vez que gritó campeón fue en el segundo semestre de 2010, situación poco agradable para la hinchada, jugadores, cuerpos técnicos y, en general, la institución que supo dejar huella.

Ahora, de la mano del entrenador Diego Corredor, todo parece cambiar. A pesar de que aún falta camino por recorrer, las estadísticas ilusionan. Pero, ¿Qué se está haciendo internamente? Llama la atención este timonazo, que empezó a dar muy buenos resultados, llamando la atención de propios, que lo celebran, y extraños, quienes ponen su mirada en ellos.

Para conocer más al detalle, en Gol Caracol hablamos con Elkin Soto, quien hace parte del cuerpo técnico y no solo conoce, sino que ama al Once Caldas, siendo uno de los futbolistas con más partidos disputados en el 'blanco blanco' (270) y uno de los más ganadores de su historia, al alzar los títulos de la Copa Libertadores 2004 y del Torneo Apertura 2003.

¿Cuál ha sido la clave de este buen arranque?

"Desde que llegó el cuerpo técnico, encabezado por el profesor Diego Corredor, ha habido varios cambios, como el tipo de entrenamiento y ciertos detalles que se controlan dentro del grupo. Este año, con la llegada de jugadores que venían con un buen presente, motivación y actitud, se está construyendo equipo y también ayudando a un Once Caldas, cuyas últimas temporadas no habían sido buenas en cuanto a resultados."

Hablando de esas malas temporadas, ¿Ya hay un poco de 'paz'?

"Pienso que todo lo anterior ha servido para este buen inicio de torneo, también los entrenamientos han cambiado mucho, con un excelente ambiente, donde se disfruta el día a día, en los camerinos se siente una gran energía y que invita a dar lo mejor y eso se ve reflejado en la cancha; ahora, no se puede desconocer que los resultados han venido acompañados de este buen trabajo, lo cual ayuda a generar una armonía."

¿Cuál ha sido su 'granito de arena' en esta nueva faceta?

"En lo personal me siento contento de aportar mi experiencia; en diciembre terminé mis estudios y, paralelamente, hice las prácticas con el equipo, entonces eso ha ayudado. Para este año, continué en el club y desde lo que se vivió como jugador, llegar al camerino y lo mucho o poco que se aprendió en la carrera, pues transmitírselo a ellos. Venho haciendo también un trabajo con la parte ofensiva y trabajos de definición."

¿Cómo ha sido la relación con el profesor Diego Corredor?

"Todo está controlado y direccionado por el cuerpo técnico y el profesor Corredor. Cada paso se hace planeado y hablado con ellos. Eso también ha sido importante: la comunicación. Se siente armonía en el grupo y todo se trasnmite de la mejor manera. Feliz por el equipo porque se han esforzado, trabajado muy bien y se ha mantenido un excelente rendimiento. Por eso, esperamos continuar por esta senda del triunfo."

Usted fue jugador, ahora hace parte de la parte técnica, ¿Qué le han dicho los jugadores?

"Ahora que estoy de este lado, en la parte técnica, la retroalimentación y el aprendizaje es constante; me ha servido mucho para entender a un entrenador, sabiendo muchas cosas. De igual manera, lo vivido como jugador, ayuda a entender a un grupo de futbolistas y cada una de sus personalidades, pero eso debe ir acompañado de información, querer actualizarse y aprender. Por eso, he venido capacitándome y adquiriendo licencias."

¿Cuál ha sido ese mayor aprendizaje hasta el momento?

"Sin lugar a dudas, el tema de retroalimentación es, en un alto porcentaje, lo que más ayuda a crecer. Todo ha sido valioso. No es que se le facilite a uno, entender y llegar al jugador, sino que con mi personalidad, entro bien y se genera confianza, siempre respetando sus espacios; ellos también me tratan con respeto. Hay momentos para todo, como compartir, hablar, decirles algunas anécdotas y contarles una que otra experiencia."

¿Algún consejo que, en su momento como jugador, le diera algún técnico y no hubiera hecho caso, pero que, ahora, usted de a los futbolistas?

"(Risas) Sí, claro. En mis primeros años, justamente en Once Caldas, por allá en 1999, los preparadores físicos siempre me decían que le pusiera cuidado al trabajo de pesas, llegara temprano y me metiera al gimnasio para coger 'masita' y poder chocar con los rivales; pero uno fue terco (risas) de pronto, por la misma juventud, uno no hacía caso, pero a estas alturas, uno entiende más la preocupación de los entrenadores."

¿Qué ha sido ese "uno entiende más" del que ya se percató?

"(Risas) Son muchas cosas, pero si lo tenemos que llevar a un ámbito general, es entender que cada uno de esos consejos y comentarios que dan los directores técnicos es porque lo quieren ver a uno bien, potencializar y ayudar a ser siempre de los mejores. Recuerdo eso, cuando me mandaban a hacer trabajo de pesas y lo empecé a hacer, pero costó un par de años cogerle el ritmo y que se volviera costumbre."

Regresando a Once Caldas, como institución, ¿Ha cambiado?

"Es difícil entrar en la comparación. Lo que vivimos nosotros, entre 2003 y 2004, fue algo muy bonito y espectacular, pero sin desconocer que la identidad y filosofía del club venía de años atrás, con ese gran equipo que se tuvo en 1998 y con esos jugadores que le dieron ese respeto que se merece Once Caldas, lo que ayudó a que la identidad del equipo se fortaleciera, jugando siempre igual y así fue reconocido y admirado."

Y después de eso...

"También, hubo otras buenas participaciones, siendo campeones en 2009 y 2010, y subcampeones en 2011. Eso sí, viendo otros factores, el club ha tenido sus cambios con todo el tema de la reconstrucción, lo financiero que ha sido difícil para los actuales dueños, pero que debemos agradecer porque se vivía una situación dura. Ahora, si vamos unos años atrás, no han sido muy buenos y esa es la verdad, en cuanto a resultados y cambios de entrenadores cada cuatro meses."

¿Siente que ya se va saliendo de esa "situación dura"?

"En la actualidad, el proceso con el técnico Corredor ilusiona, ya que los pequeños detalles se están manejando bien, con la metodología de los entrenamientos y, además, los jugadores se están alineando con lo que pide el cuerpo técnico; hay que resaltar que los hinchas han acompañado y entienden que esto va paso a paso, con buen ambiente y es importante para los jugadores, con la gestión que se ha hecho desde presidencia y gerencia deportiva, pero falta por recorrer."

¿Cuál es el diferencial, en lo futbolístico, de este Once Caldas?

"Se ha mejorado bastante en la aplicación táctica, gracias a los conceptos que el profesor Diego Corredor maneja. Ha sido difícil porque he visto el proceso desde que tomaron el equipo, donde se cambiaron algunos conceptos del trabajo, tener una presión alta en el campo, una mejor preparación física y mental; todo eso ha aportado al funcionamiento del equipo."

¿Cómo lo viven los jugadores?

"Hay una competencia sana entre los jugadores, este año han llegado futbolistas en varias posiciones y, entre ellos, luchan por hacerse con un lugar, complicándole la vida al técnico, en el buen sentido de la palabra. Todos están entrenando bien, con conceptos de agresividad, mejor posicionamiento en la cancha, armonía, en fin, y todo se ve en el terreno de juego."