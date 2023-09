Once Caldas hizo su negocio y empató 1-1 con Unión Magdalena, en Santa Marta

Once Caldas logró un valioso empate 1-1 contra Unión Magdalena, este lunes, en el duelo de la fecha 12 de la liga del fútbol colombiano 2023-II.

Los goles del encuentro en el estadio Sierra Nevada, en Santa Marta, fueron de Roberto Hinojosa para los del 'ciclón', y de Johar Mejía para los del 'blanco blanco'.

Partido con pocas opciones de anotar, con un primer tiempo discreto y con dos equipos que no arriesgaron mucho ni en ataque, ni en defensa.

Hubo una chance para cada uno en los primeros 45 minutos. Primero para Unión Magdalena, con un gol que no valió de Ruyeri Blanco, quien se ‘aceleró’ a ganarle el balón a Jéider Riquett, remató de larga distancia, pero el árbitro central Andrés Rojas no lo valió porque aún no había pitado el reinicio del juego.

Por su parte, Once Caldas tuvo una opción luego de un cabezazo de Fáiner Torijano, que ‘englobó’ al arquero Carlos Bejarano, pero el guardameta mostró toda su experiencia y con mano cambiada logró mandar la pelota al tiro de esquina.

Para el segundo tiempo llegaron las emociones y los goles para ambos equipos en el estadio Sierra Nevada.

Eso sí, todo fue en el tramo final del compromiso. El que primero ‘pegó’ fue el Unión Magdalena, con un gol al minuto 72, luego de un buen pase de Joel Conteras para Roberto Hinojosa, quien recibió, entró al área y remató, contando con un leve desvío que dejó sin chances al arquero Éder Chaux.

Once Caldas ‘sintió’ ese gol, pero luchó hasta el final y al 85’, tras varios errores en la defensa del equipo ‘ciclón’, el que entró con decisión al área y cabeceó fue Johar Mejía, para el 1-1 final en el marcador.

Con este resultado, Once Caldas quedó en el noveno puesto de la tabla de posiciones, con 15 puntos, mientras que Unión Magdalena está en la casilla 12, con las mismas 15 unidades.

En la próxima fecha los samarios visitarán al Pereira, el jueves 21 de septiembre, a las 4:00 p.m. Por su parte, los de Manizales recibirán a La Equidad, el viernes 22 de septiembre, a las 6:40 p.m.

Unión Magdalena - Foto: Unión Magdalena Oficial

Ficha técnica Unión Magdalena vs Once Caldas, por la Liga BetPlay 2023-II:

Alineaciones:

Unión Magdalena: Carlos Bejarano, José Mercado; Ronaldo Lora; Anthony Bedoya; Brayan Correa (Jefrey Trujillo, Min’ 18); Alexander Mejía; Fabián Cantillo; Cristian Sención (Roberto Hinojosa, Min’ 58); Daiver Vega (Joel Contreras, Min’ 58); Gustavo Torres; Ruyeri Blanco (Ricardo Márquez, Min’ 58).

DT: Harold Rivera

Once Caldas: Éder Chaux; Jorge Cardona (Yohan Cumana, Min’ 71); Fáiner Torijano; Jéider Riquett; Juan Cuesta; Álvaro Montaño (Sherman Cárdenas, Min’ 82); Luis Pérez; Alejandro García; David Lemos (Yeiler Valencia, Min’ 71); Dayro Moreno y Luis Miranda (Johar Mejía, Min’ 46).

DT: Pedro Sarmiento

Estadio: Sierra Nevada (Santa Marta)

Árbitro: Andrés Rojas

Goles: Roberto Hinojosa (Unión Magdalena) y Johar Mejía (Once Caldas).