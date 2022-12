Once Caldas jugó sin balón: Alianza se lo quitó y le ganó 0-2 en Manizales

El conjunto blanco acumuló su séptima derrota en la Liga Águila frente a un rival que se sintió como local en el Estadio Palogrande.

Once Caldas cayó en Palogrande por 0-2 contra Alianza Petrolera Once Caldas sigue peleado con el triunfo en esta Liga Águila. De nuevo volvió a perder, esta vez con Alianza Petrolera en el propio Estadio Palogrande de Manizales. Las siete derrotas, cuatro empates y escasas tres victorias en 14 juegos son una radiografía de lo que ocurre en la cancha, fecha tras fecha: no domina el balón. Y así se hace más difícil encontrar el camino del gol. Lea también: Patriotas y La Equidad, un 1-1 que podría parecer una derrota para ambos equipos

Este sábado le tocó ver cómo los visitantes se adueñaron de la pelota, de las principales acciones ofensivas, del gol y, en consecuencia, de los tres puntos. Fue un espectáculo triste, aún más teniendo en cuenta la ausencia de público en las tribunas por la falta de fuerza disponible para custodiar el espectáculo, y que obligó a realizarlo a puerta cerrada. Los agentes de Policía, de la Cruz Roja y de la Defensa Civil tienen como prioridad atender las zonas afectadas por la emergencia invernal que atraviesa la ciudad.

En el primer tiempo, tanto Once Caldas como Alianza estuvieron discretos en la fase ofensiva. Tan solo una llegada visitante, luego de un robo de balón a Elkin Soto, permitió a Álex Castro recibir la pelota en el área y cruzar un remate imposible para el portero José Fernando Cuadrado. Fue el 1-0 y al descanso.

Para la segunda etapa, el conjunto ‘petrolero’ aprovechó su ventaja en el marcador y trató de jugar con la necesidad del local. Le dio manejo a la pelota y la puso a rodar. Con esa fórmula desgastó al rival y al minuto 84 encontró el segundo gol: Mauro Bustamante recibió un centro en el área, controló y punteó el balón ante la mirada incrédula de Cuadrado, quien no logró reaccionar pese a que el disparó entró lento.

Será una semana difícil para los jugadores y DT del Once. A la derrota se le suma el antecedente de rumores y mal ambiente que se respira al interior del club. El técnico Hernán Lisi parece alejarse cada vez más del camerino blanco.

El próximo compromiso de los caldenses, que se quedaron con 13 puntos, será contra Atlético Nacional en Medellín, mientras que Alianza, que llegó a 21 unidades, recibirá a Cortuluá, en la fecha 15 de la Liga.