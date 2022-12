No, gracias.

Once Caldas le sigue el paso al líder: derrotó 3-1 a Deportivo Cali, en Manizales En el estadio Palogrande de Manizales, Once Caldas mantuvo su buen andar como local y con un contundente 3-1 venció a Cali, que aún no conoce la victoria en condición de visitante.