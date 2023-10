No, gracias.

Once Caldas no pudo con un Boyacá Chicó, que remontó y ganó 2-1 en Tunja, por la Liga II-2023 Con goles de Frank Lozano y Michael Nike, Boyacá Chicó le remontó a un Once Caldas, que erró varias oportunidades y que al final cayó 2-1 en la Independencia.