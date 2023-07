No, gracias.

Once Caldas no tuvo piedad y venció 4-0 a Cali, en juego directo por el descenso, en la Liga II Con goles de Dayro Moreno, Billy Arce y Yéiler Valencia, Once Caldas se impuso en condición de local frente al Deportivo Cali por 4-0 y se llevó tres puntos importantes.