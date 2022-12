No, gracias.

Once Caldas, nuevo líder de la Liga Águila-ll: venció 1-2 a Atlético Huila, en Neiva En el estadio Guillermo Plazas Alcid, de Neiva, se encontraron Huila y Once Caldas, dos equipos con actualidades diferentes; los huilenses aún no conocen las mieles del triunfo, y los albos ya suman su segunda victoria consecutiva.