Once Caldas perdió en el debut de Pedro Sarmiento como técnico: cayó 0-1 con Pasto, en Palogrande El 'blanco'-blanco' por más que lo intentó, en especial en el final del duelo, no pudo vulnerar la portería custodiada por el golero Diego Martínez. Once Caldas se quedó en ocho puntos.