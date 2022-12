Once Caldas se adelantó a la Semana Santa: ya hizo su jornada de reflexión

Desde el presidente hasta los jugadores fueron autocríticos con el presente deportivo del club. Esperan que contra Jaguares, el viernes, el camino empiece a enderezarse.

Once Caldas vive un momento difícil en la Liga Águila. Tras la derrota 2-0 con La Equidad, en la fecha 11, el equipo se vio envuelto en una tormenta creada por rumores de rupturas entre cuerpo técnico y jugadores. Sin embargo, los mismos futbolistas salieron al paso y expresaron su deseo de empujar al equipo hacia la clasificación. Lea también: Nacional dominó con seis jugadores el equipo Acolfutpro de los mejores de 2016.

Gilberto García fue uno de los que presentó excusas a los hinchas y al club por su bajo rendimiento y sus actitudes a la hora de ser sustituido. Quiero pedir disculpas a los hinchas y a todas las personas alrededor del Once Caldas porque las actitudes que he tenido en los últimos días no han sido las mejores y no han aportado al grupo. Siento que no he actuado acorde a la experiencia”, dijo ‘Alcatraz’ ante los medios de comunicación.

García ofreció disculpas al equipo y a los hinchas: "No tengo diferencias con nadie. Mi intención es aportar al grupo para clasificar". pic.twitter.com/UgSPywMycp — Once Caldas S.A. (@oncecaldas) April 3, 2017

Este miércoles, el presidente de la entidad, Tulio Castrillón, se reunió con jugadores y cuerpo técnico antes de la práctica para asegurarse que al interior del grupo no hubiera diferencias que perjudicaran el aspecto deportivo.

El grupo no está fracturado, hay respaldo de todos los jugadores y de las directivas al cuerpo técnico, dijo el presidente Castrillón. pic.twitter.com/HQfoJPikQY — Once Caldas S.A. (@oncecaldas) April 4, 2017

