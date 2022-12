Once Caldas sigue en blanco: igualó 0-0 con Santa Fe y aún no gana en Liga

Los de Manizales suman dos empates, tres derrotas y aún no anotan en cinco fechas. Por su parte, los ‘cardenales’, en apenas tres encuentros, han logrado sumar 7 unidades.

La obligación del Once Caldas de ganar en el estadio Palogrande era latente, porque las cuentas no sólo son del actual semestre, el ‘blanco blanco’ no gana por Liga des el pasado 4 de noviembre y el 24 de septiembre fue la última vez que salió victorioso en casa.

Publicidad

Esta sed de triunfo no se reflejó mucho sobre el gramado el escenario deportivo, incluso la primera chance clara fue del rival, Anderson Plata probó (44’) los reflejos de José Fernando Cuadrado, quien tuvo una atajada destacada.

Este aviso generó una reacción inmediata en el combinado dueño de casa, el paraguayo Marcos Acosta intentó de media distancia y su disparo fue devuelto por el travesaño.

Hasta ahí las opciones claras, tanto Once Caldas como Santa Fe no presentaron un juego ofensivo que deleitara a los pocos asistentes al Palogrande.

Con esta igualdad 0-0, el Once está en la penúltima posición, mientras que los capitalinos se ubican en la novena casilla, aunque cuentan con dos compromisos aplazados.

Publicidad

Este domingo, por la sexta fecha de la Liga Águila, Santa Fe recibe al Cortuluá (3:15 p.m.) y los manizaleños visitan al Bucaramanga (7:30 p.m.).

Ficha técnica:

Publicidad

Once Caldas: José Cuadrado, Jonathan Muñoz, José Moreno (José Ramírez, 71’), David Gómez, Marcos Acosta, Jaime Córdoba (Julián Guillermo, 46’), Elkin Soto, Michael Ortega (Luis Sinisterra, 83’), Dany Cure, Freddy Salazar y Óscar Estupiñán. DT: Hernán Lisi

Santa Fe: Leandro Castellanos, José Moya, William Tesillo, Héctor Urrrego, Juan Daniel Roa, Yeison Gordillo, Baldomero Perlaza, Leyvin Balanta, Jonathan Gómez (Daniel Buitrago, 73’), Anderson Plata y José Adolfo Valencia (Humberto Osorio, 78’). DT: Gustavo Costas

Amarillas:

Once Caldas: Guillermo (66’) y Gómez (69’)

Publicidad

Santa Fe: Roa (45’), Gordillo (52’), Tesillo (60’) y Plata (80’)

Rojas: no hubo

Publicidad

Estadio: Palogrande (Manizales)

Árbitro: Óscar Gómez.