Once Caldas tomó drásticas decisiones: adiós a Pedro Sarmiento y seis jugadores no seguirán

La situación de Once Caldas, en los últimos años, no ha sido la mejor, y el 2023 no fue la excepción. Luego de 18 jornadas, marcha en el puesto 17 de la tabla de posiciones, con 18 puntos, producto de cuatro victorias, seis empates y un total de ocho derrotas. Además, su diferencia de gol es de -2. Los números no son los mejores y, por eso, ya hay decisiones.

A través de un comunicado, "informaron a sus hinchas, medios de comunicación y público en general, que luego de analizar los resultados obtenidos durante el 2023 y planeando el proyecto deportivo para el 2024, la junta directiva de la institución tomó las siguientes decisiones:

1. Terminar el vínculo laboral con el cuerpo técnico integrado por Pedro Sarmiento, director técnico; Gustavo Chaverra, el preparador físico; y Sergio Gutiérrez, preparador de arqueros.

2. El profesor Hernán Darío Herrera será el nuevo director técnico de la institución.

3. Se da por terminado el vínculo laboral con los jugadores Gerardo Ortiz, Fáiner Torijano, Andrés Felipe Correa, Marlon Piedrahita, Luis Miranda y Sherman Cárdenas.

Agradecemos al cuerpo técnico y grupo de jugadores por su trabajo en nuestra institución y les auguramos éxitos en sus futuros proyectos personales y deportivos.

Adicionalmente, la junta directiva del club evaluará el trabajo y rendimiento de la totalidad de la nómina de jugadores del equipo profesional de cara a la conformación del plantel para el 2024. Una vez se presenten novedades se informará por los medios oficiales de la institución".

Recordemos que el 'blanco blanco' llegó a estar peleando por no perder la categoría, en la tabla del descenso, teniendo en cuenta que los resultados de los últimos semestres no fueron los esperados, lo que complicó la situación. Ahora, están enfocados en mejorar para el 2024 y, para ello, no solo cambiarán de entrenador, sino que, de seguro, habrá caras nuevas.

Pedro Sarmiento, director técnico del Once Caldas Foto: Colprensa

Las salidas de Gerardo Ortiz, Fáiner Torijano, Andrés Felipe Correa, Marlon Piedrahita, Luis Miranda y Sherman Cárdenas indican que habrá un revolcón en la nómina de Once Caldas, club que supo ganar la Copa Libertadores en 2004. Justo a esas épocas de gloria, títulos y felicidad, quieren regresar; razón por la que están dispuestos a hacer lo que sea.

Por ahora, esperan terminar la Liga II-2023 del fútbol colombiano de la mejor manera. El próximo jueves 26 de octubre, a las 6:10 p.m. y en el estadio Palogrande, por la fecha 19, recibirán la visita de América de Cali, uno de los mejores equipos del actual semestre.