Once Caldas vs. América y Santa Fe vs. Nacional: los duelos que tendrán VAR en la octava fecha de liga

Este lunes, la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer los enfrentamientos que tendrán la asistencia de la tecnología. Esta será la primera vez que el Caldas tendrá la ayuda del videoarbitraje.

Los compromisos Once Caldas vs. América y Santa Fe vs. Nacional serán los que tendrán VAR en la octava fecha de liga, así lo dio a conocer la FCF en un comunicado en las redes sociales.

Publicidad



Cabe destacar que, son dos los compromisos de cada jornada que tendrán la implementación del video arbitraje en la liga colombiana, pasando por todas las canchas del balompié profesional.

No obstante, el VAR no ha estado exento de la polémica. Bien sea por la asignación de los partidos o por el mal uso que se tiene de la asistencia de vídeo.

El juego Once Caldas vs. América será este sábado a las 4:05 de la tarde, en Manizales, mientras que el juego Santa Fe vs. Nacional se jugará el domingo a las 6:10 de la tarde, en Bogotá.

Publicidad