Once Caldas vs. Junior ya tiene fecha: se jugará el lunes, informó la Dimayor

Once Caldas vs. Junior finalmente se jugará el próximo lunes a las 5:30 de la tarde y no en la noche del sábado como estaba programado inicialmente.

Instituto de Recreación y Deporte de Zipaquirá confirmó el juego Equidad vs Nacional, el lunes

El cambio se produjo porque en Manizales habrá toque de queda durante el fin de semana, todo esto por el alto número de contagiados por coronavirus en la ciudad del 'eje cafetero'.

Así las cosas, Dimayor comunicó a ambas escuadras que el partido tuvo que aplazarse casi 48 horas para evitar inconvenientes ajenos al compromiso y que vulneraran las disposiciones de las autoridades locales.

Fernando Uribe: "Es lindo volver a Millonarios, me volví hincha del equipo y quiero ganar títulos"

Cabe recordar que, en las últimas horas, se había especulado con que el encuentro se jugaría el mismo sábado en las horas de la tarde, pero los equipos llegaron al común acuerdo de jugarlo el lunes.

Publicidad

El 'blanco blanco' viene de empatar a un gol con Deportes Tolima y buscará su primera victoria en el campeonato, mientras que los 'rojiblancos' esperan seguir por la vía del triunfo, tras ganar por la mínima diferencia a Independiente Medellín en su estreno.