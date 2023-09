No, gracias.

Once Caldas vs. La Equidad, cara a cara en partido de la Liga II del fútbol colombiano La emoción del fútbol colombiano se apodera del estadio Palogrande en la fecha 13 de la Liga BetPlay II 2023, cuando Once Caldas y La Equidad se enfrenten en un duelo que promete grandes emociones y estrategias tácticas.