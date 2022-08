Once Caldas y América se repartieron los puntos en el Palogrande: empataron 1-1

Once Caldas y América de Cali se enfrentaron este viernes 26 de agosto en el duelo que le dio apertura a la jornada número nueve de la Liga del Fútbol Colombiano. Al final, tanto 'albos' como 'escarlatas' empataron a un gol en el estadio Palogrande, de Manizales.

El compromiso en el escenario manizaleño tuvo dos caras, la primera parte con pocas opciones claras de cara al arco para los equipos, mientras que en el complemento, el partido fue un poco más vistoso, con buenas acciones, llegaron los goles y también tuvo aproximaciones contundentes para aumentar en el tablero. Los primeros 45, los equipos fallaron en la puntería, que para el tiempo restante, hasta los entrenadores determinaron de inicio cambio en sus esquemas.

El primer gol del parido llegó a los 63 minutos y fue celebración para el Once Caldas. Gran remate de Alejandro Artuduanga, no obstante, el arquero del América, Joel Graterol, dio rebote y este fue 'cazado' por Diego Valdés, quien no desaprovechó el 'regalo' para decretar el 1-0 en el tablero. Festejo en el césped y también en las tribunas.

Pero los conducidos por Alexandre Guimaraes reaccionaron y pudieron empatar rápidamente, ya que a los 72, el rojo del Valle marcó el 1-1. Cobro de tiro de esquina desde la izquierda, Marlon Torres se levantó en el área y cabeceó, la pelota dio en el travesaño, pero en el rebote, le quedó al mismo zaguero, quien con la pierna envió el balón al fondo de la red. 1-1.

Al final, América tuvo para quedarse con los tres puntos, pero dilapidó una acción clara frente al pórtico de Éder Chaux. Pero de no creer, Daniel Hernández estrelló la pelota en el palo, con el golero 'albo' vencido.