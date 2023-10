No, gracias.

Once Caldas y Jaguares, en un resultado que poco sabe para ambos, empataron 0-0 en la Liga 2023-II Once Caldas no pudo marcar la diferencia de local y terminó empatando 0-0 contra Jaguares por la jornada 17 de la Liga de Fútbol Profesional Colombiano 2023-II.