Opinión: Millonarios es esto

Millonarios tiene demasiada presión. En los últimos años, Nacional y Santa Fe han sido los reyes del fútbol colombiano y del continente. Además, esta temporada el América está de regreso en la primera división.

Este año, el equipo embajador inició con una pésima noticia ligada a la mala suerte. La salida repentina del técnico Diego Cocca, aparte de los jugadores que él ya había hecho sacar y que ahora rinden en otra parte, sacudió el comienzo de 2017.

En su debut en la Liga Águila perdió un partido que iba ganando en casa contra el Medellín, y en su presentación en Copa Libertadores perdió contra Atlético Paranaense en Brasil. A partir de ahí, los capitalinos han podido levantar un poco. Más allá de la eliminación contra los brasileños, el azul ganó en la vuelta y derrotó al Bucaramanga en casa con contundencia.

Ahora, ¿para qué está Millonarios? Para empezar, su figura en estos primeros partidos ha sido un muchachito de 22 años llamado Jhon Fredy Duque. Hasta el año pasado, el 90% de la hinchada embajadora ni siquiera lo tenía en su radar. Asimismo, Jacobo Kouffaty, otro desconocido en Colombia, también joven, tuvo un gran debut, con gol incluido, que apenas duró 45 minutos.

Al 14 veces campeón del país le falta jugadores de peso. En lugar de reforzar el plantel con hombres de esas características, la directiva decidió invertir muchísima plata en Russo. A Millonarios llegaron ocho futbolistas, además de los ya mencionados anteriormente: uno que regresó (‘Carachito’ Domínguez), tres de los que no se tienen mayores antecedentes (Anier Figueroa, que debutó con roja, Janeiler Rivas y Alexis Zapata), otros tres provenientes de equipos chicos (Cristian ‘Chicho’ Arango, Jair Palacios y Eliser Quiñones) y uno que era suplente en su anterior club (Felipe Banguero).

En los últimos días han sonado nombres como Duvier Riascos, José Erik Correa y Gustavo Culma para convertirse en posibles incorporaciones, pero tampoco creo que sean lo suficientemente rimbombantes como para marcar una diferencia.

A su vez, Pedro Franco, uno de los líderes en el título conseguido en 2012, no ha sido el referente que todo el mundo esperaba y, por el contrario, se lo ha notado muy livianito y lento. Y Nicolás Vikonis, otro con voz y mando dentro del camerino, no pasa por su mejor momento –a nivel futbolístico y en su relación con los hinchas- y tiene tres fechas más de sanción por cumplir.

Millonarios está obligado a pelear la estrella. Su ‘ventaja’ es que rivales directos como Nacional, Santa Fe, Medellín y, por ahora, Junior estarán compitiendo a nivel internacional. No obstante, Deportivo Cali, que viene recuperándose paulatinamente y el América, un grande, así le falte por demostrar, estarán totalmente dispuestos y decididos a impedírselo.

La gente está cada vez más desesperada. Meterse entre los ocho mejores no significa nada para una de las aficiones más fieles de Colombia, que acompaña para que su equipo llegue por lo menos a la final. Pero, ¿tiene cómo? ¿tiene con qué? Por ahora, no parece. Puede que sea apresurado emitir una sentencia con apenas cuatro partidos más la pretemporada, sin embargo, Millonarios es lo que hemos visto. No hay nada más. Este semestre, Millonarios es esto.

