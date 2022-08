Orlando Berrío: "Nacional ya tenía todo planificado y por eso toqué otras puertas"

"La llegada a Águilas Doradas fue algo muy rápido. El interés de don Fernando (Salazar), con doña Paola (Salazar) se arreglaron en un día. Les dije que quería volver al país, quedarme en Antioquia. Las cosas no se dieron con Nacional, y pues yo estoy contento y agradecido con esa bonita oportunidad". Esas fueron las primeras palabras que soltó Orlando Berrío, quien regresa al fútbol profesional colombiano después de haber jugado en Brasil por clubes como Flamengo y América Mineiro.

Con madurez, el nacido en Cartagena asumió ya sus retos al llegar a la plantilla dirigida por Leonel Álvarez. "Lo importante es ayudarnos y complementarnos en la cancha. Tanto don Fernando (Salazar), como el 'profe' Leonel me pidieron aconsejar a los más jóvenes. Pero pues yo también voy a aprender mucho de ellos, de los compañeros, pero esto es de dar y recibir. Tengo un poco más de experiencia, ayudarles a crecer y estoy a disposición del club".

Otro de los temas que se puso sobre la mesa tuvo que ver con los días en los que estuvo en los entrenamientos de los 'verdolagas', en el que desarrolló su carrera en dos etapas, la última de ellas entre 2013 y 2016.

"Lo de Nacional es un tema en el que no voy a ahondar, simplemente estuve entrenando con ellos, me habían dicho que tenían la planeación completa, que tenían todo organizado lo del semestre y los jugadores con los que querían contar. No se dio el momento de regresar, entonces toqué otras puertas", agregó en atacante.

El cartagenero, de 31 años, atendió en una entrevista a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y se mostró complacido por su paso por el balompié internacional, en su caso en el exigente balompié brasileño.

"A Brasil tengo mucho que agradecer, al pueblo brasileño también, los equipos que tuve el honor de jugar y estar allá me ayudó a crecer como profesional. Mi hija, la menor, es brasileña, es un país que tengo mucho que agradecerle", comentó Berrío, con respecto a su experiencia internacional.