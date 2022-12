Orlando Berrío se despidió del Nacional, con esta emotiva carta

Este viernes, se supo que el delantero es nuevo jugador del Flamengo; el conjunto ‘verdolaga’ reveló las palabras de despedida del cartagenero, quien recordó el gol que le hizo a Rosario Central en cuartos de Libertadores.

“Un poco triste por dejar mi casa”: Orlando Berrío “Se me estremece el corazón al escribir estas palabras, nunca pensé que llegara este día de decir hasta luego a esta GRAN INSTITUCIÓN, porque sentía que estaba en mi casa, en ese sitio del cual nunca crees que te vas a ir y ese sitio se llama ATLÉTICO NACIONAL.

Este NACIONAL que me lo dio TODO y que me hizo querer día a día retribuirle en la cancha, todo lo que fuera de ella me daba, lo que me brindaban los directivos, el apoyo de cada uno de los técnicos con quienes compartí, en especial los técnicos de Divisiones Menores, el Profe Osorio, el Profe Reinaldo, el Profe Redín y el Profe Velasco. También a mis compañeros y a ustedes los HINCHAS.

Sé que no fui del agrado de todos, pero siempre que entré a una cancha di lo mejor de mí por cada uno de ustedes, entregándome de corazón y esforzándome cada día por ser mejor que el anterior.

Cuando con su voz me daban aliento con palabras como ¡vamos Berrío!, o cuando escuchaba a todo el inolvidable Atanasio corear ¡ORLANDO BERRÍO! ¡ORLANDO BERRÍO!, eso es algo que no alcanzan las palabras para describir qué sensación tan agradable y bonita se sentía.

No me queda más que decirles a todos GRACIAS, MUCHAS GRACIAS, porque llegué a esta Institución hace nueve años como un jugador más y me voy ahora AMANDO ESTOS COLORES, AMANDO AL VERDE DE LA MONTAÑA, AMANDO A MI ATLÉTICO NACIONAL Y ORGULLOSO DE DECIR SOY DEL VERDE SOY FELIZ.

Llegará nuevamente una bendición celestial en que la vida y DIOS nos pongan en el mismo camino y poder continuar con una historia inolvidable. Edificamos muchas cosas juntos y esa alegría no tiene precio. Y además, deportivamente, jamás olvidaremos ese minuto 94”.