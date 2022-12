Orsomarso sorprendió y venció 2-0 a América, en el inicio de la Liga Femenina

Además, Patriotas y Huila empataron 1-1, en la primera fecha del fútbol femenino. Este domingo debutan Cúcuta vs. Fortaleza, Bucaramanga vs. Envigado y Equidad vs. Santa Fe.

Con sorpresa inició el fútbol femenino en Colombia. Orsomarso venció 2-0 a América de Cali, en la primera fecha de la Liga.

Estos fueron los resultados de la primera jornada del sábado:

Orsomarso 2-0 América de Cali (Darnely Quintero y Rosi Caicedo).

Patriotas 1-1 Huila (Ordóñez – Jennifer Peñaloza).

Este domingo jugarán:

Cúcuta vs. Fortaleza

Bucaramanga vs. Envigado

Equidad vs. Santa Fe.