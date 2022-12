Óscar Córdoba: “Millonarios hace tiempo no es trascendental, hay más miedo a la altura”

El exarquero, quien pasó por el cuadro ‘embajador’ y por la Selección Colombia, habló en un Instagram live y tuvo un comentario bastante particular sobre el equipo bogotano.

Óscar Córdoba tuvo dos etapas en Millonarios (1991-1992 y 2008-2009) sin embargo, declaró para un medio en Bogotá y se refirió al presente internacional del equipo que actualmente dirige Alberto Gamero.

Todo empezó con el interrogante ¿qué le hace falta a Millonarios para ser un equipo copero? El histórico arquero nacional indicó: “la chequera es importante, respeto a los muchachos que hacen parte de la plantilla, pero se están enfrentando contra unas chequeras muy poderosas, yo colocaría a la nómina como la tercera o cuarta”.

Sin embargo, no todo terminó ahí, a renglón seguido Córdoba Arce dijo: “Millonarios hace mucho tiempo no es trascendental a nivel internacional, entonces no es un referente, la gente sabe que el club juega en Bogotá y le tienen más miedo a la altura que a Millonarios, y eso no puede ser”.

Dentro de la misma respuesta el ex arquero señaló: “la gente reconoce más a Santa Fe porque fue campeón de la Copa Sudamericana hace poco”.

Córdoba, ahora con 50 años se dedica a ser panelista en programas deportivos y sus declaraciones fueron para ‘Rincón Capitalino’.

