Óscar Cortés dejó en el aire su continuidad en Millonarios: "Estoy a la espera de lo que se de"

A pesar de que Millonarios logró su primera estrella bajo la batuta de Alberto Gamero, desde ya se empiezan a formar los planes para lo que viene en este 2023. El equipo que aún está con vida en la Copa Sudamericana y espera revalidar sus títulos de Copa y Liga, espera seguir contando con un equipo competitivo y mantener a sus figuras, como es el caso de Óscar Cortés.

El joven extremo ha sido uno de los grandes talentos que ha dado el fútbol colombiano en este 2023 y es por eso que ha logrado captar la atención de varios equipos del exterior, no obstante, según ha trascendido, la escuadra que habría logrado quedarse con el jugador fue el Lens de Francia.

Si bien, se esperaba que el extremo viajara al 'viejo continente' para unirse a su nuevo equipo e iniciar su adaptación y preparación desde este verano, en los recientes días se ha conocido que las directivas del conjunto 'embajador' tendrían otros planes con el oriundo de Tumaco.

Y es que tanto Enrique Camacho, presidente de Millonarios, como Gustavo Serpa, máximo accionista del equipo, revelaron que sus intenciones y el acuerdo al que llegaron es de retener a Óscar Cortés hasta el final de año.

De este modo, la joven estrella de los 'embajadores' reveló sus intenciones, en una charla con 'ESPN', "en Millonarios siempre he estado feliz, me han tratado de la mejor manera y la hinchada ha sido lo mejor para mí, pero yo pienso que para mí dar un paso a Europa es muy importante para mí, para adaptarme lo más pronto posible y estar a la altura del equipo".

Óscar Cortés, ya se incorporó a Millonarios, tras su paso por la Selección Colombia. Foto: Colprensa.

Y agregó con respecto a las posibilidades que se manejan, "estamos a la espera de lo que pase, aún estoy a la espera de lo que se dé y lo que se dé será lo mejor para el futuro".

Además, reveló que espera poder seguir mostrando sus mejores capacidades cuando dé el salto al Lens de Francia, "eso no se puede perder, las características de uno siempre tienen que estar y eso me va a ayudar en el equipo si se da la posibilidad de llegar ahorita".

De este modo, todo parece indicar que no hay nada definido con respecto al futuro del extremo de 20 años y solo resta esperar que decisión se tomará en los próximos días.

¿Qué dijo Gustavo Serpa sobre la continuidad de Óscar Cortés?

"Un pedido nuestro al principio de la negociación fue que Cortés termine este año con nosotros. Está acordado con Lens y falta que se arregle el tema con el jugador. En este momento la nómina se va a mantener a no ser que lleguen ofertas importantes, pero no depende de nosotros. Los jugadores tienen sus sueños y aspiraciones, los momentos son para clubes y jugadores. No puedo cortar el sueño de ellos y tratamos de ser solidarios con esas situaciones".