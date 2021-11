Oscar Quintabani: “Es lamentable otra vez Wilmar Roldán, no era el momento para venir a pitar”

Luego del empate 1-1 entre Quindío y Santa Fe se presentaron momentos de tensión en la cancha del estadio Centenario, cuando ingresaron hinchas para buscar a Wilmar Roldán. Óscar Héctor Quintabani afirmó que eso “se pudo evitar”.

El experimentado árbitro fue el que impartió justicia, este lunes, pero el ambiente en el escenario deportivo no era el mejor con él.

“Segundo tiempo no hubo, el partido entra en otra fase, es lamentable otra vez Roldán, de pronto actuó bien con el penal, pero fue una cosa que se pudo evitar lo que pasó, ¿por qué mandan a Roldán de vuelta? Yo lo respeto mucho, me parece un buen árbitro, pero no era un momento para venir a pitar ese partido”; afirmó de entrada Óscar Héctor Quintabani.

Además, el estratega del equipo ‘cuyabro’ enfatizo en que “¿han visto toda la semana las redes sociales, el alboroto que había cuando citan como árbitro a Roldan?. Fíjese como terminó esto, no tenía porqué terminar así, una fiesta entre dos equipos que juegan por algo”.