Óscar Héctor Quintabani, estratega de Deportes Quindío, entregó sus opiniones al término de la derrota 1-0 frente a Atlético Nacional y criticó duramente el arbitraje de Jhon Hinestroza, quien señaló un discutido penalti, que terminó en la anotación del triunfo 'verdolaga'.

"Este equipo viene creciendo y tiene una gran capacidad para correr todos los riesgos. No puedo sacarme de la cabeza lo del arbitraje, me parece bárbaro lo que está sucediendo en el fútbol colombiano, yo le pido el favor de que pongan el VAR, estos señores se vienen equivocando mucho. No puede ser que unos árbitros profesionales, con asistencia, tengan esta cantidad de errores, yo estoy muy dolido y ya van dos partidos seguidos que con errores gruesos del arbitraje perdemos", señaló el técnico 'cuyabro' en rueda de prensa.

Por otro lado, Quintabani se mostró feliz por lo hecho por sus dirigidos y se ilusiona con su grupo de trabajo, con el que espera lograr varios objetivos en el fútbol profesional.

"Me siento muy tranquilo por el grupo, su capacidad para trabajar, jugar y la claridad en lo que lo hace, eso me hace feliz y veo que vamos a estar dentro de los ocho, veo que vamos a buscar un cupo internacional, eso sí, necesitamos que haya justicia, que haya juego limpio, no puede ser que esto pase de agache", prosiguió Quintabani.