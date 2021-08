Óscar Upegui no entiende su salida del Bucaramanga: "La verdad estoy muy sorprendido"

Atlético Bucaramanga cayó 2-1 frente a Alianza Petrolera en el cierre de la séptima jornada del fútbol profesional colombiano y una de las noticias que dejó el encuentro fue la sorpresiva salida de Óscar Upegui, quien no seguirá dirigiendo al cuadro 'leopardo'.

Cabe señalar que el elenco bumangués se encuentra ubicado en el selecto grupo de los ocho, en el rentado local, y ha conseguido sumar cuatro victorias, un empate y dos derrotas, tras siete fechas disputadas. Además, hace unas semanas se encontraba en lo más alto de la tabla de posiciones.

Incluso, los 'leopardos' también se encuentran compitiendo en Copa Colombia y este jueves se medirá contra Independiente Santa Fe, por el juego de vuelta de los octavos de final, en el que va abajo en el marcador, por la mínima diferencia.

"Estoy tan sorprendido por la situación, son cosas, experiencias y aprendizajes que hay que tener en la vida. La verdad estoy muy sorprendido, aquí he estado en todos los cargos. El máximo accionista me dio la posibilidad, estuve en gerencia deportiva, he sido jugador, entrenador, yo ha esta institución la quiero mucho", señaló Upegui en charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Por otro lado, el ex timonel de Atlético Bucaramanga aseguró que luego del partido contra Alianza, el presidente del club, Jaime Elias Quintero, le comunicó a Upegui que no iba más como entrenador.

El presidente, después del partido, me comunicó la noticia y charlamos un buen rato, este martes me despedí del grupo y ya; de resto he tratado de tener un día muy familiar, hacía tiempo que no lo hacia", finalizó el nacido en Piedecuesta, Bucaramanga.