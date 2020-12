Ósman López no se olvida de Millonarios, su primer amor: "Lo tengo en el rincón de mi corazón"

Ósman López es uno de los jugadores más recordados de Millonarios en los últimos 30 años. El exdefensor central, tuvo tres etapas en el club 'embajador' y aunque no logró ningún título, su despliegue y esfuerzo dentro de la cancha dejó un legado en los hinchas muy difícil de olvidar.

Fue con la camiseta azul con la que el popular 'Fosfórito' debutó como profesional en 1992. A las divisiones menores del club llegó de la mano de Delio 'Maravilla' Gamboa, quien era cazatalentos de la institución y vio a López brillando en las arenosas canchas de Buenaventura.

“Soy hincha número uno de Millonarios, por el solo hecho de ser de Buenaventura, donde casi que el 80% somos hinchas de Millonarios porque el club nos abrió la puerta a la mayoría de los jugadores profesionales de la región Pacífica, no solo de Buenaventura", dijo el exzaguero en un 'Facebook Live' con GolCaracol.com.

"Incondicionalmente es un sueño alcanzado. Yo me acuerdo que cuando pequeño yo miraba los comerciales de Millonarios y siempre visualicé eso. Entonces para mí Millonarios es algo que tengo en el rincón de mi corazón y me hizo querer mucho a Bogotá”, añadió sobre su fanatismo por el 'embajador'.

En 2003 fue la última vez que Ósman López jugó en el cuadro albiazul. Ahora, 17 años después, 'Fosfórito' no apaga la ilusión de regresar al club de sus amores, pero esta vez desde una función dirigencial.

“Yo estudié administración de empresas en deporte y me gustaría aplicarlo en Millonarios . En enero me voy a recibir como profesional del fútbol de la Conmebol. Me estoy preparando para ver si en algún momento se da la oportunidad de regresar en las condiciones que uno quiere”.

Por último, López también se refirió al presente de Millonarios y dejó su opinión sobre el joven Emerson Rivaldo Rodríguez, a quien conoce por ser oriundo de Buenaventura, su tierra natal.

“He seguido a Millonarios y más ahora por Alberto Gamero. A Emerson lo he visto y estoy muy alegre por él. Conozco a su familia porque es gente del fútbol y conocida en Buenaventura”, concluyó.