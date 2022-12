Oswaldo Henríquez: “De Millonarios nadie se ha contactado conmigo, pero le tengo cariño al club”

El defensor central, quien salió de Vasco da Gama y vistió en el pasado la camiseta del elenco ‘embajador’, ha sonado como posible refuerzo para el 2020, algo que él mismo negó.

Oswaldo Henríquez fue protagonista del mercado futbolero de fin de año en Brasil, luego de que se confirmara su salida del Vasco da Gama debido al incumplimiento del club de sus acreencias laborales.

Al estar libre, el samario ha sonado para regresar a nuestro país y incluso su nombre tambien se maneja a nivel internacional.

Este miércoles, el zaguero central de 30 años, atendió a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y comenzó indicando que: " La verdad he estado trabajando desde la zona donde me concentro con mi familia, he escuchado los rumores, la verdad es que directamente del club nadie se ha contactado conmigo, ya he manifestado mi posición, el cariño que tengo por el club, pero no tengo algo concreto”.

Además, Henríquez señaló que ya tiene ofertas de otros equipos y que espera definir su futuro en los próximos días, dándole prioridad a una propuesta en el fútbol colombiano.

“La verdad es que sí han llegado varias ofertas, estoy analizando varias situaciones y estaré próximo a definir qué será de mi futuro. Si hay una oferta en Colombia la voy a analizar y le daré prioridad”, agregó.

Por último, el defensor central se refirió a su paso por Vasco da Gama y sus objetivos para este 2020: “La temporada fue muy positiva, me sentí bien y contento. Eso me ha permitido tener una idea como proyecto personal de tener una posibilidad que esté al mismo nivel, equipos donde peuda pelear por algo internacional”.