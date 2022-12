Oswaldo Henríquez quiere títulos internacionales, sea en Vasco o Millonarios: “Es mi mejor momento”

El defensor colombiano definirá su futuro en los próximos días. Le confesó a GolCaracol.com que la no continuidad del entrenador Vanderlei Luxemburgo esta influyendo en las negociaciones sobre su renovación, con el equipo ‘carioca’.

Los cuatro años y los casi 100 partidos (tiene 97) de Oswaldo Henríquez, en Brasil, lo ponen indudablemente como uno de los futbolistas de nuestro país, que más se ha destacado y se ha logrado mantener en un alto nivel, en el país de la samba.

Publicidad

El defensor ‘cafetero’, nacido en Santa Marta hace 30 años, llegó en 2015 a Sport Recife proveniente de Millonarios. Surgido de la cantera del equipo ‘embajador’, tuvo un paso fugaz por el fútbol mexicano vistiendo la camiseta de Querétaro; antes salió campeón de la Copa Colombia en 2011 y logró el título de la Liga en 2012.

Luciano Ospina, feliz porque será dirigido por Gamero: “Él saca lo mejor de cada jugador”

A mediados del año pasado dio el gran salto al pasar a Vasco da Gama. Allí, tras un difícil proceso de adaptación, logró consolidarse como uno de los mejores, se puso la cintilla de capitán en varias ocasiones y, este semestre, le dio la bienvenida a su compatriota Fredy Guarín. “Es una gran persona, me divertí mucho con él porque por ahí le costó un poco el portugués. Terminé siendo su traductor”, le confesó Henríquez a GolCaracol.com.

¿Cómo califica este tiempo en Brasil?

Publicidad

“Ha sido una experiencia muy enriquecedora. En el fútbol brasileño para un central es difícil mantenerse. Hay muchos más defensores brasileños que extranjeros, cosa que por ahí no sucede con otras posiciones; entonces para mí haber tenido una aceptación por parte de los clubes, prensa e hinchas, es algo muy bueno porque he superado todas las expectativas”.

¿Esta ha sido su mejor temporada?

Publicidad

“Sin duda. Por la edad, la experiencia y el comprender más todas las dinámicas del fútbol. He evolucionado a la par de este deporte y estoy apto para competir en cualquier ámbito. Me siento muy maduro. Quiero progresar esto a largo plazo y espero seguir jugado al más alto nivel”.

¿Qué siente al ser uno de los pocos futbolistas colombianos que se han destacado está temporada en Brasil?

“Me da mucha alegría, pero también lo tomó con humildad. Siempre intentó dejar el nombre del país en alto, creo que eso ha abierto la puerta a otros colombianos y la llegada de Fredy Guarín es una muestra de eso. Me siento feliz por eso y solo espero seguir preparándome para mostrar mucho más el próximo año”.

¿Por qué le ha costado tanto a los otros colombianos?

Publicidad

“Es difícil porque el mercado brasileño no es fácil. En otras ligas hacen de a tres transferencias altas, aquí hay más de quince. Tú no vas a ser el foco del mercado, entonces te obliga a destacarte. Se tiene que estar demostrando constantemente el valor de cada uno, eso obliga al extranjero a que se haga ganar al brasileño. No es un fútbol para todo el mundo”.

¿Cómo le fue compartiendo con Guarín?

Publicidad

“Tenemos una excelente relación. De entrada, en los entrenamientos, uno se da cuenta que es un jugador diferente y de inmediato demostró porqué consiguió todo lo que logró. Llegó en el tramo final de la temporada y debía exponer en poco tiempo todo su valor. Al final tuvo un balance muy bueno. Se convirtió para mí en un amigo y ojalá la vida me permita encontrarme con él de nuevo, ya sea en Vasco o en otro club”.

¿Va a seguir en Vasco?

“Es un tema que se resolverá en las próximas semanas. Las intenciones están, pero en estos momentos dependen de otras circunstancias y por eso no se ha podido definir nada”.

¿Esas circunstancias tienen que ver con la salida de Vanderlei Luxemburgo?

Publicidad

“No me esperaba su salida porque era un técnico que le estaba haciendo bien al club. Era la persona ideal para que Vasco consiguiera sus objetivos. El club había tenido un crecimiento y un plus diferente con él. Me tomó de sorpresa porque la idea era continuar mi carrera el próximo año con él y por ahora tendré que redireccionar mis objetivos. Ahora tendré que mirar cuál es la mejor decisión para mí”.

Andrés Cadavid instauró una denuncia en contra del alcalde de Medellín por presunta calumnia

Publicidad

¿Qué sería lo mejor para su carrera?

“Ahorita me encuentro en un momento especial. Estoy abierto a los retos y a nuevas oportunidades. Tras cuatro años en Brasil puedo afrontar tranquilamente otras experiencias. Pero lo tomo con mucha calma porque el trabajo en Vasco ha sido muy bueno y si llegará a continuar allá, pues va a ser muy bienvenido porque el 2020 va a ser un año en el que quiero ganar títulos, conseguir cosas importantes, seguir en un alto nivel y Vasco es un club que me permite eso”.

¿Lo han llamado de Millonarios?

“Hasta el momento no, ninguna persona. Como te dije antes, mi principal objetivo es estar en un equipo que peleé por títulos. Sé del hambre de campeonatos que tiene Millonarios, especialmente a nivel internacional y Millonarios necesita de eso, de un proyecto que vaya encaminado a ganar un torneo internacional. Para mí siempre va a ser un honor hacer parte de eso, más en un equipo en el que formé toda mi carrera y sé cuál es su ADN. Desde la distancia, como hincha, siempre he dicho que necesita tener un proyecto que vaya más allá del ámbito local”.

Publicidad