¡Otro equipo le cierra la puerta! Once Caldas no contratará a Dayro Moreno Once Caldas, quien el fin de semana pasado quedó eliminado en los cuartos de la Liga Águila-II, no contará con Dayro Moreno para la próxima temporada, luego de varios rumores que lo acercaban al club manizalita, donde debutó en 2003.