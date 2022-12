Pablo Armero aseguró “no saber nada” sobre el interés de Olimpia, de Paraguay

El defensor colombiano señaló que tiene contrato con América de Cali hasta diciembre y espera cumplirlo.

“Tengo contrato hasta diciembre con América. Tomo esto como una segunda oportunidad para retornar a mi nivel”, afirmó Pablo Armero a GolCaracol.com

De hecho, al ser interrogado sobre la noticia que rondó este martes en los medios paraguayos, sobre el presunto interés de Olimpia por sus servicios, Armero afirmó “no saber nada”.

La información, publicada por el diario ‘ABC’, asevera que Olimpia, tras la salida del lateral izquierdo Farid Díaz, quiere a otro colombiano para ocupar ese puesto, y en el radar estaría Pablo Armero.

El lateral izquierdo colombiano Pablo Armero está siendo sondeado por Olimpia, actualmente con 31 años en el América de Cali. @ABCCardinal — FEDERICO ARIAS (@Fedearias77) June 19, 2018

“La verdad yo no sé nada. Hasta el momento mi representante no me ha dicho nada. En mi mente está jugar con América por lo menos hasta diciembre”, señaló el jugador tumaqueño.

Al final, Armero atina a asegurar que su “idea es entregarle lo mejor de mí a la hinchada del América, no pienso en nada más”.

