Pablo Cepellini: “Cetré tenía mal aliento y por eso hice el gesto, pero no fue un acto racista”

El mediocampista uruguayo de Nacional habló este jueves en exclusiva con GolCaracol.com sobre la discusión que tuvo con Edwuin Cetré, que hoy lo tiene en el ojo del huracán.

El partido en el que Junior le ganó 2-0 a Nacional, en el estadio Metropolitano y por la 4 fecha de los cuadrangulares, tuvo de todo un poco: goles, un ambiente tenso en la cancha entre jugadores de bando y bando y a Teófilo Gutiérrez como gran figura.

Sin embargo, la imagen que centró la atención de la prensa y la afición en Colombia fue el gesto de mal gusto del futbolista de Nacional Pablo Cepellini con Edwuin Cetré, del Junior.



El video corrió como pólvora en las redes sociales y los comentarios reprobando el acto de Cepellini no se hicieron esperar. Incluso la Dimayor se pronunció en Twitter e instó a la Comisión Disciplinaria para que investigara al uruguayo por "posibles gestos de racismo".

Este jueves, Pablo Cepellini rompió el silencio y habló en exclusiva con Golaracol.com, para dar a conocer su versión y aclarar todo lo que ocurrió la noche del miércoles en el estadio Metropolitano.

¿Cómo se inició la discusión con Cetré y qué lo motivó a hacer ese gesto?

“Comenzó con una falta que le hago a Cetré y después él me mira y me dice “¿qué te pasa, güevón?”, entonces me acerqué a él y tenía un poco de mal aliento, capaz que estuve mal en hacer el gesto, pero he leído un montón de cosas y creo que hay que saber el concepto de racismo, estamos en el siglo XXI. Me parece que no tiene nada que ver el mal aliento con el color de piel. Si me pasa con una persona de tono blanco, habría sido igual, entonces no entiendo por qué dijeron eso y me molestó mucho”.

¿Hubo otros gestos como el suyo que no se vieron en la transmisión?

"Sí, ayer hubo un montón de gestos que justo no mostraron las cámaras. No tengo ningún problema con Cetré, ni con ningún jugador de Junior. A mí me han hecho faltas, me han dicho cosas, pero eso queda en la cancha y no hay que llevarlas al racismo”.

¿Pero usted es consciente de que estuvo mal lo que hizo, así no tenga ninguna relación con un acto racista?

“Sí, me disculpo, estuve mal en hacer el gesto, pero son cosas que quedan en la cancha. No desviemos el tema, no digamos que es racismo, porque varios de mis mejores amigos son de tono de piel morena, y no tiene nada que ver, no inventemos cosas que no son”.

¿Qué pensó cuando vio las imágenes y leyó los comentarios de la gente en las redes?

“Cuando vi la imagen, ya en frío, dije ‘estuve mal en hacer ese gesto’, pero son cosas que quedan en la cancha. A uno le dicen muchas barbaridades y quedan entre los jugadores. Justo me enfoca la cámara y estoy haciendo así porque tenía mal aliento. Me dolió leer tantas cosas de gente que no ha pisado nunca una cancha de fútbol, que no sabe qué es tener las pulsaciones a mil por segundo y le pedían a la Dimayor que me sancionara”.

¿Qué opinión tiene de Teófilo Gutiérrez, otro de los jugadores que estuvo en el ojo del huracán por sus gestos y discusiones con Alexis Henríquez y Juan Carlos Osorio?

“Teófilo es un gran jugador y no incita de ninguna manera a la violencia. Él hace su show, juega con eso, trata de sacarlo a uno del partido y son armas que valen porque quedan en la cancha. Discutí con ‘Teo’ y quedó ahí”.

¿Qué le dice a la afición del Junior y al fútbol colombiano después de lo que pasó?

“Al fútbol colombiano y a la afición que está dolida le digo que en Uruguay me conoce mucha gente y nunca he tenido problemas por eso, me disculpo por el gesto, son momentos de calentura y quedan ahí”.

