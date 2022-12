Pablo Garabello: “Tengo un compromiso con José Pékerman, pero también con el Cúcuta”

El técnico argentino, exasistente de Pékerman en Toluca, de México, y la Selección Colombia, llegó este torneo con el objetivo de mantener la categoría con el equipo fronterizo.

Pablo Garabello llegó a la dirección técnica del Cúcuta Deportivo el pasado mes de mayo con el rótulo de haber sido uno de los asistentes técnicos de José Pékerman durante los seis años que dirigió a la Selección Colombia.

Más allá de esto, la afición rojinegra no tiene mucha información suya como entrenador, pero está esperanzada en que su paso por el banquillo ‘motilón’ sea tan exitoso como el de su mentor con el combinado nacional.

El objetivo de Garabello y su cuerpo técnico será mantener la categoría con la base del equipo que sumó 27 puntos el torneo anterior y fue sensación en las primeras fechas.

A un mes y diez días de haber empezado los trabajos con el Cúcuta, el técnico argentino, de 46 años, atendió a Golcaracol.com y habló de la pretemporada, los refuerzos que llegaron, los objetivos que persigue y por supuesto su relación con Pékerman.

¿Cómo va el trabajo con el Cúcuta Deportivo?

“Arrancamos el 29 de mayo, cumplimos con todos los objetivos físicos y ahora estamos a la espera del inicio del campeonato, que como todos saben se ha atrasado unos días. Tenemos el equipo completo, sin ninguna lesión, con las incorporaciones que pudimos hacer, y muy satisfecho con la entrega y la voluntad de estos jugadores”.

¿Está conforme con los refuerzos o espera algún otro jugador para completar la nómina?

“La posibilidad de traer estos jugadores fue muy concreta y llegaron para el inicio de la pretemporada, que era lo más importante. Si bien teníamos una lista de jugadores más amplia, estoy satisfecho con los que han venido, entendiendo que el mercado de pases no ha sido fácil. Lo más importante es que los refuerzos llegaron a tiempo, porque de nada sirve que lleguen la última semana y no capten la idea del cuerpo técnico y de lo que vamos a intentar hacer este semestre, que para nosotros es muy importante porque nos jugamos la permanencia en la categoría”.

Supongo que también le da tranquilidad que se haya mantenido la base del equipo que jugó el semestre pasado

“Es cierto, a veces no es solo incorporar sino poder mantener lo que quedó del semestre anterior. Si bien el equipo entró en una situación delicada por los partidos perdidos consecutivos, nuestro trabajo fue apuntar a que los jugadores puedan recuperar esa confianza y los que han llegado nos van a potenciar. Retener a jugadores como Duarte, Agudelo, Chaverra, López y Miranda ya es un refuerzo extra para formar un equipo competitivo”.

¿Qué propuesta futbolística puede esperar la gente de este equipo?

“La gente puede esperar un equipo muy agresivo, muy compacto en sus líneas. Después de ver los 20 partidos de la Liga, sentí que tenía muchísimas cosas buenas pero se había desbalanceado defensivamente. Lo que intentamos y creo que lo vamos a lograr es tener un equipo que sepa marcar en ataque, que no reciba tantas contras. Armando un equipo con obediencia táctica, con extremos rápidos y con jugadores que puedan romper las líneas, vamos a ser un equipo duro. En síntesis, ser cortos y agresivos”.

¿Siente un compromiso adicional por haber trabajado con José Pékerman, una leyenda viva en el fútbol colombiano?

“Con José soy un eterno agradecido. Fui jugador de él en las fuerzas básicas, trabajé con él en Toluca, de México, y vivimos el proceso exitoso de los seis años con la Selección Colombia. Mi compromiso es con él, con la ciudad y principalmente con José Augusto Cadena (presidente del Cúcuta) que confió en mí, que me buscó en diciembre y no pude venir porque esperábamos con José una propuesta de China, y vino ‘El Gallego’ (Sebastián Méndez). Ahora que me vuelve a buscar, el compromiso es doble con el presidente, los jugadores y esta ciudad tan futbolera que está preocupada por el descenso, pero a la que invito a que venga a apoyarnos porque el equipo los va a representar bien”.