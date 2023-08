Pablo Lima, el uruguayo que encontró su lugar en el mundo, en el fútbol colombiano

Pablo Lima es uno de los extranjeros que ha llegado al fútbol colombiano para ganarse un puesto a punta de pulso y calidad. El mediocampista uruguayo llegó hace más de cinco años a La Equidad, y en ese tiempo se ha convertido en uno de los estandartes del equipo, convirtiéndose en el líder de la zona medular, y el capitán del conjunto 'asegurador'.

En una nueva temporada, el futbolista de 32 años no ha desentonado, y además de haber superado los 200 partidos con la escuadra aseguradora, sigue respondiendo con gran nivel en el esquema de Alexis García. De este modo, y luego de unos años de ser importante en el cuadro verde de la capital, se convirtió en nuestro invitado para la sección 'Figuras del fútbol colombiano'.

De entrada, nos contó de la importancia que tuvo su paso por el fútbol de Italia, en su carrera."Mentalmente y futbolísticamente me hizo crecer mucho yo estaba en un fútbol como lo es el uruguayo que la gran mayoría de los equipos se ven como el tipo de amateur porque tienen muchas carencias y bueno también de que uno no se puede cuidar de la forma que debería por el hecho también de que económicamente no está muy bien entonces uno a veces come lo que puede y tiene lo que puede tener y ese paso en mi carrera me hizo cambiar mucho con respecto a eso y bueno de ahí para adelante ya vi el fútbol de una forma distinta", comentó Pablo Lima.

Publicidad

Asimismo, destacó la forma como llegó a ser profesional, en un país que se ha destacado por sacar grandes talentos, a pesar de su poca población, "la verdad es muy difícil, es muy difícil, a veces en Uruguay hay que tener contactos y si no tienes contactos tienes que tener un poco de suerte también y obviamente tener constancia y disciplina, mi camino fue más por ese lado porque contactos no tenía nunca, tuve un representante nunca tuve ayuda que tal vez otros tuvieron entonces me senté más en ser disciplinado en ser constante y nunca perder la ilusión de hacer la carrera de futbolista".

¿Jugador referente en su carrera?

"El jugador que me encantó que chiquito lo seguí y me hice hincha de los equipos donde estaba era José Riquelme, obviamente él es argentino y juega capaz que en otra posición, pero su estilo de juego la verdad me fascinaba en su momento, entonces fue como el jugador referente que yo tuve de pequeño".

Publicidad

¿Qué significó para usted llegar al fútbol colombiano?

"Fue un paso en mi carrera que lo veo como algo muy lindo, algo que me llenó de satisfacción y más que me encontré con un club que me abrió las puertas, con todo el cariño que me hizo sentir como en casa, en el primer momento que acogieron muy bien también a mi familia que eso para mí es un punto fundamental entonces la verdad Colombia es un paso que me llenó el corazón dentro de mi carrera".

Pablo Lima, en partido con La Equidad. Colprensa

¿Se siente como un colombiano más?

Publicidad

"Sí, claro, la verdad le he agarrado mucho cariño a Colombia, a la gente colombiana obviamente ya me hice amigos colombianos y en objetivo le he agarrado mucho cariño, mucho respeto a lo que es Colombia y su gente. Como patacones, sancocho, como ajíaco, la verdad como mucha comida típica colombiana".

¿Qué decir de Alexis García que ha logrado mantenerse un tiempo prolongado en el banquillo de La Equidad?

"La Equidad intenta respetar procesos y bueno y con el profe Alexis ya lo viene haciendo hace años y el trabajo día a día con él es excelente la verdad yo creo que es un muy buen entrenador que no se le ha dado ganar títulos todavía, pero estoy seguro de que lo va a ganar es un entrenador que se enfoca mucho en la parte mental del jugador en ver bien al jugador y ya lo que es en la parte de equipo se enfoca mucho en la parte táctica y creo que es uno de nuestros puntos más fuertes".

Publicidad

¿Qué consejos le ha dado Alexis García, quien también se destacó como mediocampista?

"Él siempre está muy pendiente de todos, en realidad de todos los jugadores, de cómo ayudarlos a crecer, pero obviamente con los volantes que era el trabajo que él hacía tiene como tips más certeros y nos puede brindar más cantidad de herramientas que al resto, así que sí la verdad que siempre está muy pendiente de mí y de los otros volantes que están en el equipo de siempre ayudarnos a crecer y a seguir aprendiendo".

¿Sueña con dar el salto a uno de los equipos llamados grandes del fútbol colombiano?

"Sí, claro que sí, yo creo que uno siempre aspira a crecer en su carrera en todo momento, entonces la verdad si viene un club con una buena propuesta y un buen proyecto me encantaría sin duda que sí. Ha habido contacto con otros equipos, pero la realidad es esa, que no son propuestas que me hayan convencido como para irme de Equidad".