Pablo Peirano, DT de Santa Fe: "Fue un partido muy disputado, son tres puntos importantes"

Independiente Santa Fe inició con pie derecho su camino en la Liga 2024-I luego de ganarle al Deportivo Pasto 0-1. Tras el encuentro, su técnico, Pablo Peirano, analizó el encuentro.

En primera instancia, dio su punto de vista de manera general de lo que fue el encuentro mostrando su clara felicidad respecto a los tres puntos. "Fue un partido clásico de inicio de torneo, muy disputado, muy físico, disputado en la mitad de la cancha, con muchas ocasiones de gol para ambos equipos y pudimos encontrar el resultado. Los muchachos entraron a sumar y pudimos llevarnos la victoria", satisfecho con el rendimiento de los suyos declaró el estratega.

No obstante, no se quedó con solo analizar el encuentro, sino también destacar la principal característica de su agrado de su equipo. "Me gustó la solidez del plantel, la forma que jugaron y el esfuerzo que se hizo para estar compactos, la actitud para pedir la pelota, por más de que estuvimos algo imprecisos. Los muchachos se mantuvieron esforzándose para que a todos nos vaya bien y hasta los que entraron en la segunda parte pudieron sumar y leyeron el partido, fueron inteligentes para sumar los tres puntos", con notable felicidad pudo resaltar el uruguayo.

Por otro lado, también destacó a los refuerzos, los cuales fueron parte fundamental de lo que fue el resultado final. "Respecto a los que comenzaron el partido, demostraron mucho duelo, algunos es la primera vez que portan la camiseta de Santa Fe, pero se notó que todos estaban con esa frescura necesaria para el momento, para leer el partido y ganar los duelos. La verdad es que nos fue muy bien. Destaco a los muchachos que entendieron que necesitaba el partido y hasta el último minuto logramos consolidar la victoria", comentó.

Hugo Rodallega, con Independiente Santa Fe Foto: Santa Fe

Publicidad

Sin embargo, con los pies en la tierra, aseguró que hay varias cosas por pulir de cara a los próximos encuentros. "Siempre es bueno corregir ganando. Algo que tenemos que corregir es que no pudimos obtener mucho el balón en la primera parte. A veces, por merito del rival o por no sostenerla, eso es lo que tenemos que mejorar por que o sino vamos a estar sin poder adelantar nuestras líneas".

Finalmente, destacó el planteamiento táctico y la manera de jugar del Deportivo Pasto, equipo que le jugó de 'tu a tu' a los 'leones'. "El trabajo del rival lo destaco en el juego. Como encimaba las líneas, fue un equipo sólido, no dejó espacios y en la parte individual hizo mucha diferencia, pero en el partido como tal, no hubo muchas diferencias y reflejo de eso es el resultado. Son tres puntos importantes", culminó de esta manera su intervención Pablo Peirano.